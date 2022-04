“Tiello Streetto”: fine settimana di Pasqua all’insegna del gusto con il festival del cibo di strada

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

Un evento dedicato alla gastronomia quello che attende il capoluogo abruzzese – si apprende dalla nota stampa. Il prossimo weekend arriva, infatti, all’Aquila la IV edizione di “Tiello Streetto”, il festival itinerante del cibo di strada per promuovere tutti i profumi e i sapori dei piatti pi famosi della cucina regionale ed internazionale, serviti dai numerosi truck che faranno rotta nel centro cittadino – recita il testo pubblicato online. ci che prevede la proposta di deliberazione approvata dalla giunta comunale, su iniziativa del vicesindaco e assessore con delega al Bilancio e Commercio del Comune dell’Aquila, Raffaele Daniele – si apprende dalla nota stampa.

“L’Aquila pronta ad accogliere l’eccellenza culinaria – spiega l’assessore Daniele – confermando la volont di promuovere eventi volti a richiamare sempre pi persone nella nostra citt. Abbiamo aderito con piacere all’iniziativa di ASSOITALIA APS, consapevoli che questa manifestazione sar un’importante occasione di rilancio per le attivit commerciali duramente provate dall’emergenza sanitaria, oltre che un modo diverso per incontrarsi e socializzare in modo divertente e conviviale”.

L’evento enogastronomico si svolger al Parco del Castello a partire dal pomeriggio di venerd, 15 aprile, dalle 18 alle 24, e anche di mattina da sabato 16 fino a luned 18, dalle ore 11 alle ore 24.

