Tifone: evacuazioni in Cina, Giappone e Filippine

Sabato 11 Luglio 2026, il tifone Bavi ha scatenato forti mareggiate sulle coste orientali dello Zhejiang in Cina, causando quasi 1 milione di persone evacuate. I danni si sono estesi anche in Giappone e nelle Filippine, evidenziando l’impatto devastante di questo evento meteorologico. La situazione rimane in costante evoluzione e la notizia è al centro dell’attenzione online, occupando i vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è consigliabile approfondire online.