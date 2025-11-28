TikTok Awards 2025, da Minerva Salute a Lidl: tutti i vincitori

La seconda edizione dei TikTok Awards 2025 ha messo al centro la creatività italiana, premiando sia i creator più amati dalla community sia i brand che hanno saputo usare meglio il linguaggio della piattaforma. La cerimonia si è svolta a Milano il 27 novembre, con dieci categorie dedicate ai creator e i TikTok Ad Awards riservati alle campagne dei marchi.

Come sono stati scelti i vincitori

Per la sezione creator, TikTok Italia ha definito una shortlist di profili distinti per creatività, impatto e originalità in dieci categorie: Creator, Film&TV, Sport, Storyteller, Voice for change, Food, Fashion & Beauty, Education, Creator LIVE e Video dell’anno. Per ciascuna categoria erano in gara sei nominati, votati direttamente dagli utenti tramite uno spazio dedicato all’interno dell’app.

Dietro le quinte, il lavoro è partito settimane prima: selezione delle candidature, definizione dei criteri di valutazione, produzione della serata a Milano, partnership con NOW per la presentazione di alcune categorie e coordinamento con i media che hanno seguito l’evento. Lo stesso meccanismo “community first” è stato applicato anche agli Ad Awards, con shortlist ufficiali per le campagne dei brand e una giuria dedicata a scegliere i progetti più efficaci.

I creator vincitori dei TikTok Awards 2025

TikTok Italia ha annunciato dieci vincitori per la parte creator, uno per ogni categoria in gara:

Creator dell’anno – Silvana Bini (@nonnasilviofficial)

Figura simbolo della piattaforma, racconta cucina di casa, lavoro e famiglia con uno stile diretto e spontaneo. TikTok la premia come volto capace di unire generazioni e di trasformare la “nonna ai fornelli” in un punto di riferimento digitale.

Film&TV creator dell’anno (presentato da NOW) – Chiara Giovannini (@chiarigiovannini)

Specializzata in cinema e serie tv, porta il pubblico fra red carpet, uscite in sala e backstage dell’intrattenimento, diventando una guida per chi segue novità e tendenze dello schermo.

Sport creator dell’anno (presentato da NOW) – Ilaria Limelli (@ila_limelli)

Ha costruito un format riconoscibile sui “derby” in ogni disciplina, raccontando lo sport in modo leggero, ma informato, con grande capacità di fidelizzare la community.

Storyteller creator dell’anno (presentato da PhotoSì) – Chiara Facchetti (@chiarafacchetti)

È una delle protagoniste assolute di questa edizione. I suoi video mescolano autoironia, quotidiano e situazioni assurde, trasformando paure, imprevisti e piccoli rituali (come il celebre pain au chocolat in Autogrill) in mini racconti in cui il pubblico si riconosce.

Education creator dell’anno (presentato da CUPRA) – Solange Fugger (@minerva.salute)

Conosciuta come “Minerva Salute”, è la più giovane primaria d’Italia e usa TikTok per raccontare turni, casi clinici ed esperienza in corsia. I suoi contenuti mostrano la vita ospedaliera “da dentro”, con attenzione alla divulgazione e all’impatto sui più giovani.

Voice for change creator dell’anno – Kiné Ndoye (@kine__ndoye)

Unisce cucina, identità e storie personali: ogni piatto diventa occasione per parlare di integrazione, radici e convivenza, con un’attenzione particolare ai messaggi sociali.

Food creator dell’anno (presentato da Lidl) – 2foodfitlovers (@2foodfitlovers)

Raffaele Del Piano e Caterina Piccirilli alternano ricette, contenuti fitness e sketch di coppia. Il loro feed è un mix di cucina e vita quotidiana che punta sulla complicità e sulla condivisibilità.

Fashion & Beauty creator dell’anno – Alessandro Maritato (@looktotalbrand)

Mostra look, collaborazioni e dietro le quinte del suo lavoro, con uno sguardo costante anche sulla gestione di un negozio fisico: non solo outfit, ma organizzazione e professione.

Video dell’anno – 2men1kitchen (Alessandro Granatelli e Pau Nicolò)

I loro esperimenti in cucina trasformano ricette in spettacolo visivo. Fra i contenuti premiati c’è anche la versione “reale” di piatti nati nel mondo dei videogiochi.

LIVE creator dell’anno – Arnaldo Mangini (@arnaldomangini)

Storico volto della piattaforma, ha costruito una fanbase internazionale grazie alle sue dirette fatte di micromagie, sketch e interazione continua con il pubblico.

Minerva Salute e Chiara Facchetti, i volti simbolo dell’edizione

Fra le storie più discusse dell’edizione ci sono proprio Solange Fugger (@minerva.salute) e Chiara Facchetti (@chiarafacchetti). La prima porta su TikTok il lavoro della sanità con un linguaggio comprensibile, mostrando il lato umano e professionale dell’ospedale a chi, normalmente, lo vede solo da paziente o dai media. La seconda lavora sul racconto personale, mescolando ansie, piccole manie, vita di tutti i giorni e comicità, in un equilibrio che l’ha resa una delle storyteller più riconoscibili in Italia.

Il successo di questi profili mostra due facce complementari della piattaforma: da un lato la divulgazione che punta a spiegare mondi complessi (come la medicina), dall’altro il racconto personale che usa ironia e normalità per creare relazione con chi guarda.

TikTok Ad Awards: Lidl Italia vince il “Greatest TikTok”

Accanto ai creator, a Milano sono stati assegnati anche i TikTok Ad Awards 2025, dedicati alla comunicazione dei brand. Il riconoscimento più ambito, il “Greatest TikTok”, è andato a Lidl Italia.

Il premio valorizza la campagna che meglio ha interpretato la creatività “nativa” della piattaforma, integrando format, linguaggio e strumenti pubblicitari di TikTok. Nel caso di Lidl, la giuria ha premiato un lavoro che ha trasformato il volantino in un appuntamento settimanale di infotainment, con un racconto leggero ma strutturato dei prodotti e delle offerte, pensato specificamente per il feed verticale.

Questo risultato arriva dopo che Lidl era già entrata nelle shortlist di categorie come Greatest Branding e Greatest Creative con il progetto “Il lancio di TikTok con Lidia”, diventato un caso di studio nel modo di usare creator, storytelling e community per dare nuova vita a uno strumento tradizionale come il volantino.

Cosa raccontano i TikTok Awards 2025 sul panorama italiano

Guardando l’insieme dei premi emerge un quadro piuttosto chiaro:

la piattaforma premia tanto la quotidianità raccontata bene (come nei casi di Nonna Silvi o di Chiara Facchetti) quanto la competenza di chi sa spiegare un settore complesso (come fa Minerva Salute in ambito sanitario);

i brand che funzionano meglio su TikTok sono quelli che adattano il proprio linguaggio al contesto, rinunciando a spot tradizionali a favore di format seriali e collaborazioni con creator;

le categorie dedicate a “Voice for change” e “Education” mostrano la volontà di valorizzare contenuti che non sono solo intrattenimento, ma toccano temi sociali, salute, formazione e inclusione.

Per la community italiana – utenti, creator e aziende – i TikTok Awards 2025 diventano così una fotografia aggiornata di chi sta definendo oggi linguaggi, format e conversazioni sulla piattaforma. E indicano la direzione in cui il social sembra voler spingere: creatività accessibile, storie personali riconoscibili e progetti capaci di parlare la lingua del pubblico, dall’intrattenimento alla comunicazione dei brand.