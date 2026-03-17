Tim Sweeney: il suo impegno per le foreste

Tim Sweeney, il creatore di Fortnite, è al centro dell’attenzione in queste ore, con la notizia che sta utilizzando i profitti del popolare videogioco per acquistare foreste e preservarle dall’abbattimento. Sweeney, CEO di Epic Games, ha avviato un’iniziativa che lo vede progressivamente acquistare vaste aree boschive negli Stati Uniti per fini conservazionistici.

Le azioni di Sweeney hanno suscitato dibattiti sul suo intento: si tratta di altruismo puro o di una strategia fiscale? L’acquisto di oltre 20.000 ettari di foresta solleva domande sulla motivazione dietro questa iniziativa senza precedenti nel mondo dei videogiochi.

La notizia ha rapidamente scalato le classifiche dei trend online, evidenziando l’interesse del pubblico per iniziative di questo tipo. Per ulteriori approfondimenti su Tim Sweeney e il suo impegno per la conservazione delle foreste, è possibile cercare online per avere aggiornamenti in tempo reale sulla vicenda.