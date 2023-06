“Tirocinio di Inclusione sociale” per ragazzi con disabilità

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:

Sono 9 al momento gli stabilimenti balneari che hanno aderito al programma dell’amministrazione comunale, con il coordinamento dell’assessore alle Politiche per la Disabilità Nicoletta di Nisio e in collaborazione con il settore Politiche Sociali, per l’inclusione sociale di 13 ragazzi con disabilità e di età compresa tra i 18 e i 40 anni – attraverso attività di tirocinio e lavoro – recita il testo pubblicato online. Si tratta infatti di un percorso di orientamento, di formazione e inserimento/reinserimento affidato all’ODV “Diversiuguali” in partnership con la Asl, finalizzato all’inclusione sociale e al superamento di situazioni di svantaggio che condizionano l’autonomia del soggetto, questo attraverso la valorizzazione di abilità relazionali, sociali e operative – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. . L’azienda ospitante dovrà definire un Progetto formativo individuale in collaborazione con il tutor del soggetto promotore e con il case-manager, e dovrà designare un proprio tutor che sia di riferimento per il ragazzo – riporta testualmente l’articolo online. Allo stato attuale è stato definito l’impegno trimestrale, dal primo di luglio a tutto il mese di settembre, per quanti opereranno presso i lidi della riviera; da settembre, l’avviso relativo è infatti a scadenza aperta ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Pescara, le attività economiche interessate potranno richiedere i ragazzi per le proprie aziende inoltrando fin da subito la propria manifestazione d’interesse – Alla conferenza stampa di questa mattina hanno preso parte Greta Massimi, del servizio delle Politiche sociali del Comune di Pescara, Raffaella Papagno, in rappresentanza dell’Odv Diversiuguali, e il responsabile del servizio presso la Asl di Pescara – All’incontro svoltosi presso la Sala consiliare ha partecipato anche Enrico Mundula, titolare dello stabilimento Miramare che ha affermato . Gli stabilimenti balneari che accoglieranno i ragazzi nelle proprie strutture nei prossimo tre per avviarli a varie mansioni (bar e spiaggia) lavorative sono i seguenti: Circolo della Vela, Plinius, Saturno, Coralba, Miramare, Pepito Beach, Trieste, Nettuno, Tramonto – aggiunge testualmente l’articolo online. Pescara, 22 giugno 2023

