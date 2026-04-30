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Eventi e Cultura

Tocco da Casauria, concerto omaggio a Fabrizio De André con Antonello Persico: festa del lavoro il 1° maggio

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Festa del Lavoro a Tocco da Casauria con il concerto di Antonello Persico in omaggio a Fabrizio De André. Venerdì 1° maggio, alle ore 21, presso Piazza Stromei, Antonello Persico si esibirà in un concerto tributo al grande cantautore italiano. L’evento è organizzato dal comune di Tocco da Casauria e l’ingresso è gratuito con posti a sedere.

Durante la serata sarà anche avviata una raccolta fondi per il progetto “Una colonna sonora per la vita”, a sostegno degli ospedali abruzzesi. Il concerto sarà un’occasione per ascoltare alcune delle canzoni più famose di Fabrizio De André, eseguite da Antonello Persico e dalla sua band.

Antonello Persico, nato a Chieti nel 1957, è un medico chirurgo pediatrico che ha sempre coltivato la passione per la musica. Da anni si dedica anche all’impegno solidale, contribuendo a realizzare diversi progetti benefici per il reparto di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Civile di Pescara.

Il concerto del 1° maggio sarà una speciale serata dedicata alla musica e alla solidarietà, un omaggio sentito a Fabrizio De André che ha segnato la vita artistica e umana di Antonello Persico. Sulla scena, insieme a Persico, ci sarà una band composta da talentuosi musicisti che interpreteranno i brani più amati del cantautore genovese.

Un appuntamento da non perdere per gli amanti della buona musica e per coloro che desiderano sostenere cause benefiche attraverso la musica. Un momento che unisce arte, solidarietà e passione per la musica italiana, celebrando il lavoro e l’impegno sociale in una serata indimenticabile.

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