Tollo, Aleandro Baldi festeggia 40 anni di carriera al Bar La Fontana il 24 Luglio

Tollo – La città di Tollo si prepara a celebrare i quarant’anni di carriera del cantautore Aleandro Baldi, con un evento speciale che si terrà il prossimo 24 luglio presso il Bar “La Fontana”.

Aleandro Baldi, già vincitore del Festival di Sanremo nel 1992 nella categoria giovani con il brano “Non Amarmi” e nuovamente nel 1994 nella sezione dei big con “Passerà”, si esibirà in una serata dedicata ai suoi numerosi successi e alla sua lunga carriera musicale.

Il Bar “La Fontana” è da tempo un punto di riferimento per cantanti, artisti e personaggi dello spettacolo che si trovano in visita nella capitale abruzzese del vino. La serata promette di essere ricca di emozioni, aneddoti e grandi successi del cantautore, che accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso quattro decenni di musica italiana.

“È un immenso onore per noi ospitare un grande nome della musica d’autore italiana come Aleandro Baldi per un traguardo così importante come i suoi quarant’anni di carriera”, ha dichiarato il titolare del Bar La Fontana, Matteo.

“Tollo non è solo la terra del buon vino, ma sta diventando sempre più una tappa di riferimento per l’accoglienza di grandi artisti e personalità dello spettacolo”, hanno precisato gli organizzatori.

L’evento “Aleandro Baldi – 40 anni di carriera” si terrà il 24 luglio 2026 presso il Bar “La Fontana” a Tollo (CH). Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero +39 327 779 6487.

La serata rappresenta un’occasione unica per incontrare da vicino e celebrare uno dei cantautori più amati della musica italiana.