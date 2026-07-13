Tom cruise: trasformazione nel trailer ‘Digger’

Tom Cruise, leggenda di Hollywood, è al centro dell’attenzione online in queste ore, con il suo nuovo trailer del film ‘Digger’ che ha sorpreso molti per la sua trasformazione. A 64 anni, l’attore è apparso ‘irriconoscibile’ nel ruolo di un eccentrico miliardario alle prese con una catastrofe ecologica in una commedia absurda firmata da Alejandro G. Iñárritu. Le prime immagini hanno suscitato paragoni con ‘Il Dottor Stranamore’, lasciando i fan curiosi e entusiasti di scoprire di più sul nuovo progetto cinematografico di Cruise.

La notizia ha rapidamente scalato le classifiche dei trend online, diventando un argomento di discussione sui motori di ricerca. L’interesse dei fan e degli appassionati di cinema è alle stelle, con molti che si chiedono cosa abbia spinto l’attore a una tale trasformazione e quali sorprese riserverà il film.

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