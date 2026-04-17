Tommaso Paradiso in concerto al Pescara: un’unica tappa nel centro Italia il 16 luglio.

Tommaso Paradiso si esibirà in concerto allo Stadio del Mare di Pescara la sera del 16 luglio. Si tratta di un evento esclusivo, in quanto il tour dell’artista prevede solo sei date in tutta Italia. La Giunta comunale ha approvato la delibera per l’organizzazione di questo concerto, che vedrà protagonista uno dei più amati artisti della scena musicale contemporanea italiana.

Secondo quanto riportato nella delibera, la tappa di Pescara sarà l’unica occasione di assistere al concerto nel territorio che comprende Abruzzo, Marche e Molise, garantendo un notevole richiamo di pubblico anche dalle regioni limitrofe. Il sindaco Carlo Masci e l’assessore Alfredo Cremonese hanno espresso la loro soddisfazione per l’organizzazione di questo evento, sottolineando l’importanza di consolidare l’immagine di Pescara come polo di riferimento per i grandi eventi.

Masci ha dichiarato: “L’obiettivo dell’Amministrazione è di utilizzare l’intrattenimento di alto livello come volano per il tessuto socioeconomico e turistico della città. L’inclusione di un artista del calibro di Tommaso Paradiso nel cartellone estivo non solo garantirà un’elevata affluenza di pubblico, ma anche un significativo indotto economico per la città”.

Il concerto sarà gratuito per il pubblico e rappresenta un ulteriore traguardo per Pescara, che negli ultimi anni ha visto la promozione di numerosi eventi di rilievo nazionale, come i concerti di Gianna Nannini e Irama. Cremonese ha sottolineato l’importanza di questi eventi come volano per il turismo e ha annunciato ulteriori iniziative per rendere la città sempre più attrattiva e competitiva dal punto di vista turistico.

L’organizzazione di questo concerto conferma la strategia vincente dell’Amministrazione comunale nel promuovere la città di Pescara come meta turistica di rilievo. I numeri dei turisti che scelgono di visitare la città confermano l’efficacia di queste iniziative, che vedono le risorse derivanti dal turismo reinvestite per migliorare l’offerta di eventi e attrazioni nella città.

In conclusione, l’arrivo di Tommaso Paradiso allo Stadio del Mare rappresenta una nuova e importante opportunità per Pescara di affermarsi come destinazione turistica di prestigio e di attrarre un pubblico sempre più ampio e diversificato.