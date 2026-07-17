Tomorrowland 2026: sicurezza rafforzata in seguito all’incidente

In queste ore, il tema Tomorrowland 2026 è tra i più cercati online e in cima ai top trend sui motori di ricerca. Dopo l’incidente dello scorso anno, il principale palcoscenico del festival è stato reso ancora più sicuro con interventi specifici. Anche i residenti del woonzorgcentrum Den Beuk hanno mostrato supporto ai partecipanti con un gesto significativo. Un esperto, responsabile dell’analisi dei rischi dopo l’evento del 2025, ha sottolineato che nonostante il materiale scenografico sia in gran parte di polistirolo, è importante considerare che anche il cemento può essere infiammabile.

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