Toponomastica: a san Nicolò tre nuove intitolazioni

- Advertisement -

Teramo , nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

“Per comprendere il ruolo delle donne nella redazione nostra Carta Costituzionale bisogna tornare indietro rispetto al 1946, quando per la prima volta poterono esercitare il diritto di voto attivo e passivo, e ricordarlo soprattutto per la straordinaria attività che svolsero nella Resistenza – Nella lotta per la Liberazione, le donne ricoprirono un ruolo straordinariamente importante, scegliendo più degli uomini di stare dalla parte giusta, dalla parte della libertà e dell’uguaglianza – si apprende dal portale web ufficiale. Un impegno che le 21 donne elette nell’Assemblea Costituente riversarono nell’attività di quest’ultima, contribuendo al di là delle appartenenze politiche a dare voce a quelle istanze di cambiamento che avevano alla base una nuova concezione del rapporto tra donne e uomini, tra genitori e figli, nel nome del principio di una parità di opportunità che è alla base di Repubblica pienamente democratica – si legge sul sito web ufficiale. Istanze di cambiamento che hanno dato vita ad alcuni degli articoli fondamentali della nostra Costituzione”.

Sono le parole che il Sindaco Gianguido D’Alberto ha rivolto agli studenti, nel corso dell’iniziativa “Donne per la Costituzione”, che si è svolta sabato 4 marzo nello spazio multiculturale Ca – si legge sul sito web ufficiale. Fé di san Nicolò. e che ha chiuso la cerimonia di tre intitolazioni stradali: piazza Nilde Iotti, antistante la stazione ferroviaria, via Maria Federici e via Madri Costituenti.

L’incontro, moderato dalla giornalista Antonella Formisani, ha visto gli interventi, oltre che del Sindaco Gianguido D’Alberto, della delegata alle Pari Opportunità dell’Università Fiammetta Ricci, dell’Assessore Sara Falini, della Presidente della Fondazione Tercas Tiziana Di Sante, della vicepresidente della Commissione Comunale Pari Opportunità Loredana Di Giampaolo, della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Teramo 4 Adriana Piscella e del Presidente della Consulta degli studenti Niccolò D’Elpidio – recita il testo pubblicato online. Tra i contributi anche quelli di una delegazione di studenti dell’Istituto Comprensivo Teramo 4.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune di Teramo e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.teramo.it