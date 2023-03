Toponomastica: tre nuovi nomi, in omaggio alle donne costituenti

- Advertisement -

Sabato 4 Marzo, alle ore a 10:30, a San Nicolò, si svolgerà la cerimonia relativa a tre intitolazioni stradali: piazza Nilde Iotti, antistante la stazione ferroviaria, via Maria Federici e via Madri Costituenti. L’intitolazione, che rientra nell’attività di revisione delle cosiddette “doppie vie” presenti sul territorio comunale, avverrà in prossimità dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, anche per ricordare l’impegno delle Madri Costituenti nel dare voce in Parlamento, per la prima volta, a quelle istanze di cambiamento che riguardavano tutte le donne, nel principio di una parità di opportunità che è alla base do una Repubblica pienamente democratica – viene evidenziato sul sito web. Un impegno che le ha accomunate al di là delle appartenenze politiche, orientato dai valori della pari dignità e della libertà e confluito nella redazione di alcuni degli articoli fondamentali della nostra Costituzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Proprio per questo, in occasione delle tre intitolazioni stradali, il Comune ha organizzato anche un incontro dal titolo “Donne per la Costituzione”, che si svolgerà alla Ca – viene evidenziato sul sito web. Fé, subito dopo lo svelamento delle targhe – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dopo i saluti istituzionali dell’Assessore Sara Falini, della Presidente della Fondazione Tercas Tiziana Di Sante, della vicepresidente della Commissione Comunale Pari Opportunità Loredana Di Giampaolo e del Presidente della Consulta degli studenti Niccolò D’Elpidio, seguiranno gli interventi del Sindaco Gianguido D’Alberto e della delegata alle Pari Opportunità dell’Università Fiammetta Ricci – All’incontro parteciperanno la consulta degli studenti e una delegazione dell’Istituto Comprensivo Teramo 4.

