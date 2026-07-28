Torano Nuovo, cordoglio di Sigismondi e Testa per la scomparsa di Emidio Pepe, pioniere della viticoltura abruzzese

La scomparsa di Emidio Pepe ha scosso l’Abruzzo e ha suscitato un profondo cordoglio tra coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di apprezzarne il lavoro. I parlamentari abruzzesi di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi e Guerino Testa, hanno espresso il loro dolore per la perdita di questo grande vignaiolo di Torano Nuovo.

“La scomparsa di Emidio Pepe ci addolora profondamente e priva l’Abruzzo di un vero e proprio pioniere, un uomo che ha saputo elevare la nostra viticoltura ai vertici dell’eccellenza mondiale senza mai recidere le radici con la sua terra”, hanno dichiarato i parlamentari.

Emidio Pepe è stato descritto come un instancabile custode dell’identità abruzzese e un precursore illuminato, capace di credere nel potenziale straordinario del Montepulciano e del Trebbiano, quando pochi altri lo facevano. Lascia dietro di sé un’azienda che è un vero e proprio vanto internazionale e un esempio di dedizione autentica.

I parlamentari hanno voluto esprimere la loro vicinanza ai familiari, alle figlie e a tutti i collaboratori in questo momento di grande dolore. Le parole di Sigismondi e Testa sono state di conforto e di affetto per coloro che hanno condiviso la vita e il lavoro di Emidio Pepe.

La perdita di questo grande uomo lascia un vuoto nel mondo della viticoltura abruzzese, ma il suo contributo rimarrà indelebile nel tempo. Emidio Pepe resterà nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di apprezzarne il lavoro.

Teramo, 28 luglio 2026 Ufficio stampa Tiziana Le Donne.