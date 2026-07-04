Torino di Sangro celebra la seconda Bandiera Blu 2026 con una grande festa notturna

Il Comune di Torino di Sangro si prepara a celebrare il prestigioso riconoscimento della Seconda Bandiera Blu 2026 con una grande festa in programma per venerdì 10 luglio presso la Borgata Marina.

L’evento, ricco di appuntamenti, ha l’obiettivo di mettere in luce le bellezze naturali e le iniziative culturali del territorio. La giornata inizierà con una suggestiva dimostrazione di pesca sul Trabocco “Punta Le Morge” dalle 10:00 alle 12:00.

Nel pomeriggio, i partecipanti potranno prendere parte all’iniziativa “La Biblioteca va in Lecceta per la Bandiera Blu!”, con un raduno previsto alle 17:30 presso il Camping “Sun Beach”. Qui sarà offerta una merenda con letture, un’escursione, laboratori di bio monitoraggio sul fiume e una dimostrazione di inanellamento degli uccelli.

La serata proseguirà con la proiezione del video dei lavori realizzati dai ragazzi della Scuola primaria di Torino di Sangro alle 20:30, seguita dall’esibizione di “Ritmart Asd” alle 21:00 e dai saluti ufficiali delle autorità alle 21:30.

Il clou della serata sarà rappresentato dal grande spettacolo curato da Power Eventi, con la “CHIC live band” come special guest. La formazione promette di coinvolgere il pubblico con un repertorio vibrante e un sound travolgente, creando un’atmosfera di festa e condivisione.

I festeggiamenti si concluderanno ufficialmente a mezzanotte con il gran finale dei tradizionali fuochi pirotecnici, che illumineranno il cielo sopra il mare per chiudere in modo magico una giornata indimenticabile.