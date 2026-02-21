- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Febbraio 21, 2026
Attualità

Torino di Sangro, Lega chiede monitoraggio urgente per branchi di lupi e danni alle campagne

Il coordinamento cittadino Lega di Torino di Sangro, guidato da Orazio Polidoro, ha espresso forte preoccupazione per i ripetuti attacchi da parte di branchi di lupi nelle campagne attorno a Torino di Sangro e zone limitrofe. In particolare, è stato segnalato l’ultimo attacco avvenuto due notti fa, durante il quale diversi capi ovini sono stati sbranati.

Polidoro ha sottolineato la necessità di proteggere il lupo appenninico, ma ha altrettanto rilevato l’importanza di considerare anche chi vive e lavora nelle campagne. L’allevatori, infatti, stanno affrontando situazioni che stanno diventando sempre più strutturali a causa della presenza stabile dei branchi di lupi nelle aree rurali e costiere del Comune.

Il coordinamento cittadino Lega ha chiesto con urgenza il monitoraggio del territorio, la convocazione di un tavolo di confronto, procedure rapide per il riconoscimento e il risarcimento dei danni subiti dagli allevatori, oltre a una maggiore informazione riguardo ai contributi disponibili per i sistemi di prevenzione.

Polidoro ha sottolineato l’importanza della collaborazione dell’Amministrazione comunale su questi temi, evidenziando che la sicurezza del territorio non può essere ridotta a una questione di colore politico, ma richiede responsabilità condivise.

“Difendere la fauna è importante, ma è fondamentale anche tutelare chi vive e lavora nelle nostre campagne”, ha dichiarato Polidoro, evidenziando la necessità di trovare un equilibrio tra la conservazione dell’habitat naturale e la protezione delle attività umane.

