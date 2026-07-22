Torino: record caldo, 39 giorni sopra 30°C

Il meteo a Torino è al centro dell’attenzione in queste ore, con la città che registra un record di 39 giornate consecutive con temperature massime oltre i 30 gradi. Si tratta di una situazione climatica eccezionale, con il caldo che si protrae da diverse settimane e che ha portato a una serie di iniziative per fronteggiare l’ondata di calore.

Le temperature così elevate hanno portato la città a fare i conti con una situazione insolita, che ha spinto le autorità a mettere in atto misure per garantire il benessere dei cittadini. Inoltre, si è registrato un aumento della ricerca di rifugi climatici culturali, come musei e spazi pubblici con aria condizionata, per sfuggire alle temperature torride.

La situazione meteo a Torino è seguita con attenzione anche online, dove il tema è in cima ai top trend sui motori di ricerca. Chi desidera approfondire ulteriormente può trovare informazioni dettagliate sul web, dove sono disponibili aggiornamenti costanti sulla situazione meteorologica della città.