Torna il Piano Freddo per l’annualità 2025/2026: ospitalità notturna per le persone senza fissa dimora Pescara, 10 novembre 2025 – “Anche per l’annualità 2025/2026 il Comune di Pescara rinnova il proprio impegno a favore delle persone più fragili con la riattivazione del “Piano Freddo”, un servizio fondamentale per garantire ospitalità notturna a chi non dispone di un ricovero durante le fredde notti invernali”. Lo annunciano il sindaco Carlo Masci e l’assessore Adelchi Sulpizio. “Il piano prevede l’individuazione di una struttura ricettiva capace di accogliere circa 40 persone dal 15 dicembre 2025 al 16 febbraio 2026, per un totale di 63 notti, con la possibilità di proroga in caso di condizioni climatiche particolarmente rigide”, sottolinea Sulpizio. “Per l’attuazione del progetto sono stati stanziati 80.000 euro, a conferma dell’attenzione costante dell’Amministrazione comunale verso il sostegno e la tutela delle persone in difficoltà. Nei prossimi giorni sarà pubblicata la manifestazione di interesse per l’individuazione dell’operatore economico che curerà la gestione del servizio, garantendo accoglienza, assistenza e sicurezza agli ospiti. Il Comune di Pescara rinnova così il proprio impegno per una città più inclusiva e solidale, in cui nessuno venga lasciato solo”, conclude l’assessore.