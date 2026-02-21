- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Febbraio 21, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaTorna stasera a L’Aquila l’appuntamento mensile con Movi&dance: serata caraibica con DJ...
Eventi e Cultura

Torna stasera a L’Aquila l’appuntamento mensile con Movi&dance: serata caraibica con DJ El Corrientazo e DJ Veneno, ballerine Le Diamonds e drink speciale ispirato alla città

- Spazio Pubblicitario 02 -

Questa sera, torna a L’Aquila l’appuntamento mensile con il *Movi&dance*, evento caraibico sotto la direzione artistica di *Claudio Lorenzetti.* La serata inizierà con un esclusivo aperitivo in limousine, che farà tappa davanti alla *Basilica di Collemaggio* e alla *Fontana Luminosa*, offrendo ai partecipanti un momento suggestivo. Alle 22:00 prenderà il via la festa in sala, confermando la formula della doppia pista e delle esibizioni dal vivo.

In console sarà presente *DJ El Corrientazo* da Roma, affiancato da *DJ Veneno.* La Serata si dividerà in due ambienti: nella *Sala Cuba* la musica sarà dedicata alla salsa cubana e portoricana, oltre alla bachata, con le selezioni di DJ El Corrientazo, mentre la *Sala Marilyn* ospiterà la selezione musicale di DJ Veneno, che spazierà tra salsa, merengue e bachata, con un momento dedicato alla kizomba in pre-serata.

Protagoniste della serata saranno Le Diamonds, guidate da Serena Renda, ballerina e coreografa attiva nel panorama caraibico nazionale. L’evento richiama appassionati e scuole provenienti da diverse regioni, da *Teramo, Sulmona, Vasto, Pescara e Popoli*, oltre che da *Lazio, Umbria, Marche, Basilicata e Molise*.

Durante la serata sarà disponibile il drink speciale “The White Stone – La Pietra Bianca”, dedicato a L’Aquila Capitale della Cultura, ispirato al bianco dei monumenti cittadini e alla neve del Gran Sasso. L’evento si svolgerà in via Giuseppe Saragat 110. Per informazioni e prenotazioni tavoli è disponibile il numero 347 6942789 (Claudio).

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it