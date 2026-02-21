Torna stasera a L’Aquila l’appuntamento mensile con Movi&dance: serata caraibica con DJ El Corrientazo e DJ Veneno, ballerine Le Diamonds e drink speciale ispirato alla città

Questa sera, torna a L’Aquila l’appuntamento mensile con il *Movi&dance*, evento caraibico sotto la direzione artistica di *Claudio Lorenzetti.* La serata inizierà con un esclusivo aperitivo in limousine, che farà tappa davanti alla *Basilica di Collemaggio* e alla *Fontana Luminosa*, offrendo ai partecipanti un momento suggestivo. Alle 22:00 prenderà il via la festa in sala, confermando la formula della doppia pista e delle esibizioni dal vivo.

In console sarà presente *DJ El Corrientazo* da Roma, affiancato da *DJ Veneno.* La Serata si dividerà in due ambienti: nella *Sala Cuba* la musica sarà dedicata alla salsa cubana e portoricana, oltre alla bachata, con le selezioni di DJ El Corrientazo, mentre la *Sala Marilyn* ospiterà la selezione musicale di DJ Veneno, che spazierà tra salsa, merengue e bachata, con un momento dedicato alla kizomba in pre-serata.

Protagoniste della serata saranno Le Diamonds, guidate da Serena Renda, ballerina e coreografa attiva nel panorama caraibico nazionale. L’evento richiama appassionati e scuole provenienti da diverse regioni, da *Teramo, Sulmona, Vasto, Pescara e Popoli*, oltre che da *Lazio, Umbria, Marche, Basilicata e Molise*.

Durante la serata sarà disponibile il drink speciale “The White Stone – La Pietra Bianca”, dedicato a L’Aquila Capitale della Cultura, ispirato al bianco dei monumenti cittadini e alla neve del Gran Sasso. L’evento si svolgerà in via Giuseppe Saragat 110. Per informazioni e prenotazioni tavoli è disponibile il numero 347 6942789 (Claudio).