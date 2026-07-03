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Eventi e Cultura

Tornareccio, Apicoltura Luca Finocchio trionfa per l’ottavo anno consecutivo ai Liha – London International Honey Awards

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Apicoltura Luca Finocchio trionfa ai London International Honey Awards

L’azienda abruzzese Apicoltura Luca Finocchio ha ottenuto tre importanti premi ai London International Honey Awards, confermandosi come una delle realtà italiane più premiate dell’evento. Per l’ottavo anno consecutivo, l’azienda di Tornareccio si è distinta per la qualità dei suoi prodotti, portando l’Abruzzo e il Made in Italy ai massimi livelli.

La competizione, una delle più selettive a livello internazionale, ha visto la partecipazione di centinaia di produttori provenienti da trentasei Paesi dei cinque continenti. La cerimonia di premiazione si è svolta il 27 giugno al Courthouse Hotel Shoreditch di Londra, confermando il successo di Apicoltura Luca Finocchio nel panorama apistico mondiale.

“È con grande soddisfazione che riceviamo questi importanti riconoscimenti ai London International Honey Awards – ha dichiarato il team di Apicoltura Luca Finocchio – L’impegno e la passione che dedichiamo alla nostra produzione si riflettono nei premi ottenuti, che ci spingono a continuare a lavorare con ancora più determinazione”.

L’azienda abruzzese ha dimostrato ancora una volta di essere all’avanguardia nel settore apistico, portando in alto il nome dell’Italia e dell’Abruzzo in particolare. I premi ricevuti confermano la qualità costante dei prodotti di Apicoltura Luca Finocchio e la capacità dell’azienda di distinguersi in competizioni di livello internazionale.

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