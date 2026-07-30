Tornareccio celebra vent’anni di “Un Mosaico per Tornareccio” con mostra speciale “Anatomie di un volto”

Il borgo di Tornareccio si prepara a festeggiare il ventennale di “Un Mosaico per Tornareccio” con un’edizione speciale intitolata “Ventixcento4”. L’iniziativa, organizzata dall’associazione “Amici del Mosaico Artistico” con il sostegno del Comune di Tornareccio, si svolgerà dal 1 agosto al 27 settembre 2026. Il progetto nato nel 2006 per volontà di Alfredo Paglione ha trasformato il paese in un museo a cielo aperto, arricchendolo di opere d’arte che dialogano con la tradizione locale e la ricerca artistica contemporanea.

L’evento si aprirà sabato 1 agosto con l’inaugurazione della mostra temporanea “Anatomie di un volto: sguardi tra tradizione e contemporaneità” presso la pinacoteca Alfredo Paglione di Tornareccio. Undici artisti noti, tra cui Ismaele Nones, Aligi Sassu e Mario Schifano, esploreranno il tema del volto umano attraverso il mosaico, interpretandolo come linguaggio artistico contemporaneo. La mostra è curata da Anna Caterino per il Gruppo Mosaicisti Ravenna e si articolerà in tre sezioni, dall’icona alla sperimentazione artistica.

Elsa Betti, presidente dell’associazione A.M.A., ha dichiarato: “Celebrare i vent’anni di Un Mosaico per Tornareccio significa raccontare un percorso che ha trasformato un’idea in una realtà culturale condivisa. Il nostro obiettivo è continuare a far crescere questo progetto, custodendone il valore e trasmettendolo alle generazioni future”.

Il sindaco di Tornareccio, Nicola Iannone, ha aggiunto: “Grazie all’impegno della comunità e alla visione di Alfredo Paglione, oggi possiamo celebrare un patrimonio di 104 mosaici che ha dato al nostro borgo una nuova identità culturale. Questo anniversario segna l’inizio di una nuova fase, in cui il nostro obiettivo è valorizzare e trasmettere alle giovani generazioni il valore della bellezza come bene comune”.

L’edizione speciale di “Un Mosaico per Tornareccio” includerà anche una mostra fotografica e l’esposizione dei bozzetti vincitori dei concorsi degli anni precedenti. L’iniziativa si propone di celebrare il lavoro svolto in vent’anni di impegno dedicato all’arte e alla bellezza condivisa, che ha trasformato Tornareccio in un laboratorio di cultura, partecipazione e innovazione.