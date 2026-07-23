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Eventi e Cultura

Tornareccio, concerto finale di Tornareccio Music Camp nel parco naturalistico di Monte Pallano

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Musica, giovani talenti e natura si uniscono per il gran finale del Tornareccio Music Camp, che si terrà sabato 25 luglio 2026 nel suggestivo scenario del parco naturalistico di Monte Pallano. L’ensemble di giovani promesse della musica, guidato dal Maestro Riccardo Rossi, si esibirà in un concerto che abbraccerà la storia della musica pop nazionale e internazionale.

L’evento inizierà con l’esibizione del gruppo dei più giovani, per poi proseguire con il concerto dell’ensemble di musica moderna, composto dagli allievi più grandi. Il programma includerà brani pop di autori italiani e internazionali, selezionati per il loro valore artistico e musicale.

Il Maestro Riccardo Rossi ha ringraziato il sindaco Nicola Iannone, l’amministrazione comunale e la comunità di Tornareccio per l’ospitalità offerta in ogni edizione dell’evento. Ha inoltre sottolineato l’importanza di promuovere la musica d’insieme, che rappresenta un’esperienza formativa fondamentale per i giovani.

Il Tornareccio Music Camp è un’iniziativa promossa dal Comune di Tornareccio e organizzata dall’APS L’Olandese Volante, in collaborazione con il Centro Didattico Musicando. L’evento è stato ideato per offrire ai ragazzi la possibilità di studiare musica in un contesto naturale e stimolante, favorendo la valorizzazione delle capacità individuali all’interno di un contesto musicale condiviso.

Il concerto finale del Tornareccio Music Camp si prospetta come un’occasione unica per apprezzare il talento e la passione dei giovani musicisti, immergendosi nell’atmosfera magica del parco di Monte Pallano. Un’esperienza che unisce arte, natura e formazione, contribuendo a rendere Tornareccio un punto di riferimento per la promozione della cultura musicale tra i giovani talenti della regione.

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