Tornareccio Music Camp 2026: giovani direttori debuttano con successo in concerto

Tornareccio Music Camp ha appena concluso la sua sesta edizione con un evento di grande successo che ha visto i giovani musicisti protagonisti indiscussi. Il Maestro Riccardo Rossi ha scelto di affidare la direzione dei concerti a quattro giovani cresciuti all’interno del camp musicale, dimostrando una grande fiducia nelle loro capacità.

Secondo il Maestro Rossi, “è stata una scelta che nasce dalla convinzione che un progetto formativo trovi il suo significato più autentico quando offre ai ragazzi l’opportunità di assumersi responsabilità reali e di mettere in pratica il percorso compiuto. Il risultato ha superato ogni aspettativa. I quattro giovanissimi direttori hanno dimostrato competenza, sensibilità musicale e capacità di guidare l’ensemble con personalità e maturità”.

L’evento, promosso dal Comune di Tornareccio e organizzato dall’APS L’Olandese Volante, ha ospitato quaranta ragazzi appassionati di musica che hanno partecipato a laboratori di pianoforte, musica da camera, canto, coro e orchestra. I partecipanti si sono esibiti in diversi concerti serali organizzati in vari luoghi del centro storico, tra cui la frazione di San Giovanni, il museo all’aperto dei mosaici e piazza Fontana, per concludere con un gran finale a Monte Pallano.

Il Tornareccio Music Camp si conferma quindi come un’esperienza formativa di grande valore che promuove la musica come strumento di inclusione e partecipazione. Il legame tra cultura, territorio e comunità viene rafforzato anno dopo anno grazie a questa iniziativa che lascia un segno significativo nel percorso artistico e personale dei giovani musicisti partecipanti.