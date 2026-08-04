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Eventi e Cultura

Tornareccio Regina di Miele: a settembre la ventesima edizione della manifestazione dedicata al prodotto simbolo del borgo.

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Tornareccio si prepara ad accogliere la ventesima edizione di Regina di Miele, l’evento che celebra la profonda connessione tra il borgo e il suo prodotto simbolo. La manifestazione si terrà il 26 e il 27 settembre 2026, trasformando le vie del centro storico in un tripudio di dolcezza con una mostra-mercato dedicata al miele e ai prodotti tipici locali, degustazioni, itinerari enogastronomici, spettacoli e momenti di intrattenimento.

Il sindaco Nicola Iannone ha sottolineato l’importanza di questo anniversario, affermando che Regina di Miele è diventata un punto di riferimento per il settore apistico e un’opportunità essenziale per la promozione turistica ed enogastronomica del borgo. La manifestazione rappresenta una vetrina per le numerose varietà di miele prodotte a Tornareccio, che spaziano dall’acacia al coriandolo, dal millefiori alla sulla.

“Regina di Miele 2026 sarà ancora più ricca di emozioni”, ha promesso il sindaco Iannone, sottolineando che l’evento offrirà sorprese, appuntamenti speciali, intrattenimento e iniziative per coinvolgere sia adulti che bambini. La manifestazione, che continua a crescere di anno in anno, è un’occasione per celebrare la ricchezza della tradizione apistica del territorio e per promuovere con orgoglio la capitale abruzzese del miele.

Durante i due giorni di festa, saranno organizzati eventi culturali, incontri, laboratori, concerti e attività per tutte le età, offrendo un’esperienza indimenticabile a tutti i partecipanti. L’attesa per la ventesima edizione di Regina di Miele è alta e il programma dettagliato dell’evento sarà annunciato nelle prossime settimane, lasciando presagire un evento spettacolare e coinvolgente per tutti gli amanti del miele e delle tradizioni locali.

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