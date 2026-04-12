Torneo sinner: novità Montecarlo e interviste Vagnozzi e Roddick

In queste ore, il prossimo torneo sinner è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori. A Montecarlo si annunciano novità per il gioco di Sinner, con la posizione in risposta che diventa imprevedibile, secondo quanto trapela dagli ambienti del tennis. Un cambiamento necessario, come sottolinea un esperto: ‘Bisogna cambiare sempre, sennò gli altri si abituano’.
Le parole di Vagnozzi, che paragona Sinner alla pasta al pomodoro, evidenziano la necessità di mantenere l’essenza del gioco senza stravolgerlo. Nel frattempo, le dichiarazioni di Roddick su Jannik destano sorpresa e ammirazione, confermando la sua ascesa nel mondo dello sport.
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