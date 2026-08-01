Toro: il nuovo centrocampista Kian Fitz-Jim al Torino

In queste ore, il tema del toro è al centro dell’attenzione online, con la notizia del trasferimento del centrocampista Kian Fitz-Jim al Torino. Il giocatore, proveniente dall’Ajax, è stato acquistato per 3 milioni e si prospetta come un’importante aggiunta alla squadra. Le quotazioni e le statistiche di Fitz-Jim nel fantacalcio stanno già suscitando interesse e dibattiti tra gli appassionati.

Il mercato calcistico estivo si anima con questo colpo della squadra granata, che potrebbe non fermarsi qui: si parla di un possibile assalto per Lucas Perri. L’arrivo di Fitz-Jim porta freschezza e nuove prospettive alla formazione guidata dal Torino, che cerca di rinforzarsi in vista della prossima stagione.

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