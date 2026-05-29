Toro: tendenza online, traffico in aumento

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Agli appassionati di calcio potrebbe interessare la decisione del Toro di non esercitare l’opzione per Ribero e l’interesse del Prato, così come le ultime novità sul calciomercato legate alla squadra. Nel frattempo, le vicende legate al derby di Torino continuano a tenere banco, con miglioramenti per il ferito e il rilascio del decimo arrestato legato agli scontri.

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