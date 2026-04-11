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Eventi e Cultura

Torrevecchia Teatina celebra la Giornata Mondiale del Bacio al Museo della Lettera d’Amore

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Lunedì 13 aprile, in occasione della giornata mondiale del bacio, si terrà presso la sala consiliare del Comune di Torrevecchia Teatina la cerimonia di premiazione del concorso “Il bacio d’amore più originale”. La manifestazione è promossa dal Museo della Lettera d’Amore e vede il patrocinio di Regione Abruzzo, Comune di Torrevecchia Teatina, Associazione Abruzziamoci odv, Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Torrevecchia Teatina, Pro Loco Lettere d’Amore e Camera Bianca.

Il concorso ha visto la partecipazione di numerosi scatti da tutta Italia dedicati al tema del bacio. Tra i premiati per la sezione tecnica fotografica ci sono Elisa Crestani di Padova e Massimo De Pascalis di Chieti, mentre per la tecnica dell’animo è stata premiata Katia Carraro di Padova. Per la sezione sperimentale il premio è andato a Floriana Ruta, mentre per la foto analogica è stata premiata Luca Mariani.

Nella sezione dedicata all’originalità, i premi sono stati assegnati a Irene Ciafardone di Pescara e Tiziana Francavilla di San Giovanni Teatino. Altri riconoscimenti sono stati consegnati a Matilde Teodoro per la fotopittura, a Martina La Cioppa per la foto più significativa, a Greta Panattoni per la foto più sorprendente e inquietante, ad Annalisa Mincone per l’animale più simpatico e fedele amico della donna. Inoltre, sono stati premiati anche Claudia Falcone, Giuliana Capone e Emanuele Cerreto per le loro fotografie.

Inoltre, la giuria ha voluto segnalare le foto di Valeria Berardinelli, Ottavia Carrabuci, Nathan Cipollari, Concetta Febo, Matilde Giuliani, Eleonora Mauri, Daniele Petrongolo, Alessandra Treddenti e Raffaele Zuccarini per merito speciale.

Durante la cerimonia di premiazione, Giovanni Lufino leggerà una poesia sul bacio. Saranno presenti diverse personalità, tra cui Arianna Genobile, assessore del Comune di Torrevecchia Teatina, Gianni Di Giovanni, presidente ANC, Nicoletta Petrongolo, presidente Pro Loco Lettere d’Amore, Mara Patricelli, direttore di Camera Bianca, insieme ai consiglieri Matteo Sbaraglia e Lorenzo Fioriti, e Giuseppe Pisu, presidente di Dimonios aps, circolo culturale sardo.

La manifestazione si prospetta come un evento emozionante e ricco di significato, che celebra l’importanza del bacio e dell’amore attraverso l’arte della fotografia.

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