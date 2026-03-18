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Tortoreto celebra la cucina italiana come patrimonio UNESCO: Conviviale Ecumenica Straordinaria il 19 marzo

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TORTORETO – Una serata dedicata alla celebrazione della cucina italiana come patrimonio culturale e identitario si terrà giovedì 19 marzo, alle ore 20, al ristorante “Terra di Ea” di Tortoreto. L’evento, denominato Conviviale Ecumenica Straordinaria, sarà presieduto da numerose autorità politiche e amministrative, in occasione della celebrazione mondiale organizzata da tutte le delegazioni dell’Accademia Italiana della Cucina (AIC).

La delegazione di Teramo dell’AIC, guidata dal delegato Claudio D’Archivio, promuove questa iniziativa speciale per festeggiare il riconoscimento ottenuto nel dicembre 2025, quando la cucina italiana è stata inserita tra i patrimoni immateriali dell’umanità dall’UNESCO. Con questo importante riconoscimento, l’Italia diventa l’unico Paese al mondo ad avere il titolo UNESCO per l’intera tradizione gastronomica nazionale.

L’UNESCO ha sottolineato che la cucina italiana rappresenta non solo un insieme di ricette celebri, ma un vero e proprio stile di vita fondato sul rispetto degli ingredienti, sulla convivialità e su un sapere tramandato di generazione in generazione. Un patrimonio che racchiude identità, cultura, lavoro e condivisione, elementi profondamente radicati nel vivere quotidiano.

L’obiettivo dell’Accademia Italiana della Cucina, fondata nel 1953, è di salvaguardare e valorizzare la tradizione gastronomica nazionale, promuovendo e tutelando i valori che la caratterizzano. La cena del 19 marzo a Tortoreto sarà quindi un momento di condivisione e celebrazione della cultura gastronomica italiana, che ora può fregiarsi del titolo di patrimonio UNESCO.

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