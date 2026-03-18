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Tortoreto celebra la cucina italiana come patrimonio UNESCO: Conviviale Ecumenica Straordinaria il 19 marzo

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Una serata dedicata alla celebrazione della cucina italiana come patrimonio culturale e identitario si terrà giovedì 19 marzo alle ore 20 presso il ristorante “Terra di Ea” di Tortoreto. L’evento, denominato Conviviale Ecumenica Straordinaria, è stato promosso dalla delegazione di Teramo dell’Accademia Italiana della Cucina (AIC) e vedrà la presenza di numerose autorità politiche e amministrative.

La cena speciale è stata organizzata in occasione della celebrazione mondiale promossa da tutte le delegazioni dell’Accademia Italiana della Cucina, al fine di festeggiare il prestigioso riconoscimento ottenuto nel dicembre 2025. In quell’occasione, la cucina italiana è stata inserita tra i patrimoni immateriali dell’umanità dall’UNESCO, rendendo l’Italia l’unico Paese al mondo a vantare tale titolo per l’intera tradizione gastronomica nazionale.

L’UNESCO ha motivato l’inserimento della cucina italiana nella lista dei patrimoni immateriali sottolineando che essa rappresenta non solo un insieme di ricette celebri, ma un vero e proprio stile di vita fondato sul rispetto degli ingredienti, sulla convivialità e su un sapere tramandato di generazione in generazione. Questi valori sono promossi e tutelati dall’Accademia Italiana della Cucina fin dalla sua fondazione nel 1953, con l’obiettivo di salvaguardare e valorizzare la tradizione gastronomica nazionale.

La serata del 19 marzo sarà quindi un momento di condivisione e celebrazione della cultura gastronomica italiana, che ora può vantare il titolo UNESCO. Un’occasione per riconoscere l’importanza della cucina come patrimonio identitario e culturale del nostro Paese, radicato nel vivere quotidiano.

La Conviviale Ecumenica Straordinaria della Delegazione di Teramo dell’Accademia Italiana della Cucina a Tortoreto si preannuncia come un evento di grande prestigio e di alto valore simbolico, che mette in luce l’importanza della tradizione gastronomica italiana nel panorama mondiale.

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