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Politica

Tortoreto, Lega aperta al confronto nel centrodestra ma perplessa sul project financing: serve chiarezza e trasparenza

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Si è riunito, nei giorni scorsi, il direttivo della Lega di Tortoreto, il partito che nella scorsa tornata elettorale si è presentato in alternativa alla coalizione guidata da Piccioni. “L’unità del centrodestra è un obiettivo che condividiamo per le elezioni comunali del 2027, ma non può essere un’operazione di facciata. Deve poggiare su contenuti chiari, scelte trasparenti e priorità condivise”, sottolineano i membri del direttivo.

La Lega ribadisce la propria disponibilità al confronto con tutte le forze del centrodestra tortoretano, ma esprime forti perplessità sul project financing relativo al piazzale della chiesa. “Riteniamo necessario fare piena chiarezza sia nel merito dell’intervento sia nel percorso decisionale, che ha portato l’attuale maggioranza a questa scelta”, afferma il partito.

Il metodo utilizzato è al centro delle critiche della Lega, che sottolinea: “Scelte di questa portata richiedono il massimo livello di trasparenza e coinvolgimento del territorio, elementi che riteniamo finora insufficienti”. Il timore è che si stiano invertendo le priorità, relegando in secondo piano interventi essenziali come la costruzione di una nuova scuola.

Inoltre, la Lega lamenta una mancanza di attenzione verso i più giovani: “Serve una visione più chiara su politiche giovanili e impianti sportivi, che rappresentano un investimento sul futuro della comunità e non un tema secondario”.

“Si stanno invertendo le priorità, relegando in secondo piano interventi essenziali come la nuova scuola. Serve una visione più chiara su politiche giovanili e impianti sportivi, che rappresentano un investimento sul futuro della comunità e non un tema secondario”, afferma il coordinatore comunale della Lega Salvini di Tortoreto, Rosa Friello.

La Lega dichiara la propria disponibilità a costruire un percorso unitario all’interno del centrodestra, ma sottolinea: “Senza una visione condivisa e senza rispetto delle priorità, l’unità resta solo una parola”.

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