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Politica

Tortoreto, Lega: Carusi e Cartone ex consiglieri, aderiscono a Futuro Nazionale. Coordinate locale replica: “Nessuna fuoriuscita odierna”

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La Lega non scompare dal consiglio comunale di Tortoreto, nonostante l’adesione dei consiglieri Nico Carusi e Franco Cartone a Futuro Nazionale. Secondo Rosa Friello, coordinatore comunale della Lega di Tortoreto, i due consiglieri avevano già interrotto il loro percorso politico con la Lega da tempo, scegliendo altre strade e collocazioni diverse.

“Quel passaggio politico si era già consumato da tempo,” ha sottolineato Friello. “Negli ultimi anni non ricordiamo da parte loro un’opposizione particolarmente incisiva sui principali dossier amministrativi della città. Oggi, in vista della prossima stagione elettorale, riemergono con una nuova sigla e una nuova bandiera. È legittimo, ma i cittadini hanno il diritto di chiedere coerenza, chiarezza e continuità.”

La Lega di Tortoreto continua il proprio lavoro sul territorio senza operazioni di maquillage politico e senza cambiamenti repentini di casacca. Friello ha sottolineato l’importanza della serietà, del radicamento, della coerenza e del coraggio amministrativo nell’affrontare i problemi concreti della comunità.

“La Val Vibrata non ha bisogno di sigle riciclate o di percorsi costruiti a ridosso delle scadenze elettorali, ma di autenticità e impegno nella soluzione dei problemi”, ha affermato Friello. “Se qualcuno pensa di costruire una nuova classe dirigente con questo tipo di metodo, saranno i cittadini a valutarne la reale consistenza.”

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