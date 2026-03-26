Tortoreto Lido ospita seminario su cambiamenti climatici e rigenerazione verde delle città con gli Ordini professionali

Domani, venerdì 27 marzo, si terrà a Tortoreto Lido un importante seminario dal tema “La Rigenerazione Verde delle città del Medio Adriatico: il Progetto Life+A_GreeNET e la sua implementazione nel territorio costiero”. L’evento, che avrà inizio alle ore 15 presso la sede ARIT di via Napoli, 4, vedrà la partecipazione degli Ordini degli Architetti, degli Agronomi e Forestali e degli Ingegneri della Provincia di Teramo.

Il seminario si focalizzerà sui cambiamenti climatici e sulla rigenerazione verde delle città, presentando l’esperienza del Progetto Life+A_GreeNET, un’iniziativa co-finanziata dall’Unione Europea che mira a rafforzare la resilienza climatica delle città della costa del Medio Adriatico. Il cuore del progetto è la creazione di una infrastruttura verde diffusa, che contrasti gli effetti dell’innalzamento delle temperature dovuto al cambiamento climatico e rigeneri il tessuto urbano attraverso soluzioni basate sulla natura.

Durante l’incontro interverranno rappresentanti dell’Università di Camerino, della Regione Abruzzo, di Legambiente, della Provincia di Teramo, e dei Comuni di Pescara, Ancona e San Benedetto del Tronto, oltre all’Associazione temporanea di scopo Costa Teramana. L’obiettivo principale è illustrare il passaggio dalla pianificazione teorica alla messa a terra degli interventi previsti dal progetto.

La giornata si articolerà in tre sessioni principali. La prima, a cura dell’Università di Camerino, inquadrerà il progetto all’interno delle sfide europee per la rigenerazione urbana e delle politiche di adattamento della Regione Abruzzo, approfondendo il concetto di Infrastruttura Verde applicato al contesto adriatico.

La seconda sessione sarà dedicata al confronto tra i territori coinvolti nel progetto, con interventi tecnici dei rappresentanti dei comuni di Pescara, Ancona e San Benedetto del Tronto, e della ATS Costa Teramana. Verranno esaminati i risultati ottenuti e le criticità riscontrate, con il coinvolgimento di Legambiente che sottolineerà il potenziale di replicabilità del modello.

Infine, la terza sessione si concentrerà sul lascito del Progetto Life+A_Greenet ai Piani urbanistici comunali e alla scala di area vasta, in linea con la Nuova Legge urbanistica Regionale.