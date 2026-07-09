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Tour de France 2026: tadej pogacar vince sul tourmalet

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Il Tour de France 2026 è al centro dell’attenzione in queste ore, con la notizia del trionfo di Tadej Pogacar sulla tappa del Tourmalet che sta facendo il giro del web. Pogacar ha demolito i suoi rivali e si è imposto con autorità, guadagnando un minuto di vantaggio su Vingegaard. La sua prestazione ha messo in allarme gli avversari, con Rasmussen che teme possa essere lui a decidere la battaglia per la classifica generale proprio sul Tourmalet. Gli appassionati di ciclismo seguono con fervore le tappe di questa edizione del Tour de France, alla ricerca di aggiornamenti sulle prossime sfide e sulle performance dei corridori più forti.

Per rimanere informati sulle ultime notizie riguardanti il Tour de France e le prossime tappe, è possibile approfondire online, dove il tema è in cima ai trend di ricerca. Segui le ultime novità e gli sviluppi della competizione più attesa dagli amanti del ciclismo.

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