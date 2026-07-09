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Tour de France 2026: tappa epica sul Tourmalet

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Il Tour de France 2026 è al centro dell’attenzione in queste ore, con la prima tappa in alta quota che ha visto i corridori affrontare il leggendario Tourmalet, il Gigante dei Pirenei. Un inizio spettacolare che ha regalato emozioni e sorprese, con l’olandese Kooij che si è imposto nella prima volata vera e il norvegese Træen che mantiene la maglia gialla.

La tappa di oggi ha visto l’arrivo in salita a Gavarnie-Gèdre, con un tratto inedito nel giorno del Tourmalet. Un tappone pirenaico che ha messo alla prova le gambe dei ciclisti e ha regalato spettacolo agli appassionati.

La notizia del Tour de France 2026 è in cima ai top trend sui motori di ricerca, con gli appassionati che cercano aggiornamenti costanti sulla competizione. Per rimanere informati su tutti gli sviluppi, è possibile approfondire online e seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

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