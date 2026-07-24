Tour de France: la tappa più impegnativa oggi

Oggi, venerdì 24 luglio 2026, il Tour de France è al centro dell’attenzione con lo svolgimento della 19ª tappa, che si concluderà sull’Aple d’Huez, una delle salite più iconiche della competizione ciclistica.

La tappa di oggi è particolarmente impegnativa, con un arrivo in salita che promette spettacolo e sfide epiche tra i corridori. Gli appassionati di ciclismo seguono con grande interesse le evoluzioni dei protagonisti in questa tappa cruciale per la classifica generale.

Le notizie relative al Tour de France di oggi sono al centro dei trend online, con migliaia di persone alla ricerca di aggiornamenti e dettagli sulla gara. I motori di ricerca registrano un picco di ricerche legate a questo evento sportivo di grande richiamo internazionale.

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