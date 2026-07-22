Tour de France: le emozioni della 16ª tappa

Nelle ultime ore, il Tour de France ha continuato a catalizzare l’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. La 16ª tappa ha regalato emozioni contrastanti agli appassionati di ciclismo, con Evenepoel in grande spolvero e Ganna che ha dovuto cedere terreno in salita.

Un momento da record si è registrato sul Plateau de Solaison, con numeri che hanno stupito gli addetti ai lavori. Il percorso da Evian les Bains a Thonon les Bains ha visto protagonisti e outsider misurarsi in una competizione avvincente, lasciando spazio a sorprese e conferme.

La competizione si fa sempre più serrata e i ciclisti si stanno giocando ogni tappa con determinazione e grinta. I fan del Tour de France seguono con trepidazione gli sviluppi di questa edizione, pronti a tifare per i propri idoli e a commentare le performance dei corridori in gara.

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