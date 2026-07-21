Tour de France oggi: Cattaneo in testa, vittoria di Evenepoel

In queste ore, il Tour de France è al centro dell’attenzione online, con la 16ª tappa che ha visto il ciclista Cattaneo primeggiare e Evenepoel trionfare nella cronometro. Nella competizione, Pogacar si conferma secondo e mantiene la maglia gialla, mentre Del Toro si piazza terzo al primo intermedio. Gli appassionati di ciclismo seguono con interesse le classifiche aggiornate e le ultime novità dal Tour.

Le sfide e le emozioni di ogni tappa suscitano grande interesse nei fan di questo sport, che non si perdono neanche un aggiornamento sulle prestazioni dei corridori e sulle posizioni in classifica. Il Tour de France rappresenta uno degli eventi sportivi più seguiti e apprezzati a livello mondiale, con una storia ricca di grandi campioni e epiche battaglie sulle strade francesi.

Per rimanere informati sui risultati e sulle prossime tappe, è possibile approfondire online su siti specializzati o seguire le trasmissioni televisive dedicate al ciclismo. Seguire da vicino il Tour de France permette di vivere da vicino l’emozione della competizione e di tifare per i propri ciclisti preferiti fino all’arrivo finale a Parigi.