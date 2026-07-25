Tour de France oggi: Pogacar vs Armstrong

Il Tour de France è al centro dell’attenzione in queste ore, con la competizione che vede Tadej Pogacar al comando dopo la 20ª tappa. Una domanda che spesso emerge riguarda le prestazioni in salita di Pogacar, paragonate a quelle di Lance Armstrong in passato. Molti si chiedono come mai Pogacar, atleta considerato pulito, riesca a essere così competitivo rispetto a Armstrong, coinvolto in scandali legati al doping. Questo confronto mette in luce come il mondo del ciclismo sia cambiato nel corso degli anni, con la lotta al doping che ha portato a una maggiore trasparenza e controllo sulle prestazioni degli atleti.

La diretta della 20ª tappa, che ha visto i corridori da Le Bourg D’Oisans ad Alpe d’Huez, ha tenuto con il fiato sospeso gli appassionati di ciclismo. Mentre Pogacar si conferma al comando della classifica, il confronto con i ciclisti del passato evidenzia quanto il panorama sportivo sia in continua evoluzione.

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