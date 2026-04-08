Toyota yaris: la quinta generazione elettrica

La nuova Toyota Yaris è al centro dell’attenzione in queste ore, posizionandosi in cima ai top trend sui motori di ricerca. Si parla di una quinta generazione che si distingue per la sua propulsione elettrica, rispondendo alla crescente domanda di sostenibilità nel settore automobilistico.

Con un look trasformato e dimensioni maggiori, la Yaris si rinnova anche sotto il cofano, offrendo soluzioni innovative per una guida più efficiente e a basso impatto ambientale.

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