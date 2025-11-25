- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Novembre 25, 2025
Cronaca

Tragedia a Lanciano, 34enne muore improvvisamente in casa: lascia tre figli

LANCIANO – Una donna di 34 anni, Rashida Akter, cittadina del Bangladesh residente da tempo in via Del Trigno, nella zona del Quadrato, è deceduta improvvisamente all’interno della propria abitazione. La 34enne si trovava in casa insieme al marito e ad alcuni amici della coppia quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbe accusato un malore improvviso.

Il coniuge l’avrebbe vista cadere a terra all’improvviso, senza riuscire a intervenire in modo efficace. Subito è stato lanciato l’allarme al 118, ma all’arrivo dell’ambulanza i tentativi di rianimazione non hanno avuto esito e per la giovane madre, che lascia tre bambini, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Lanciano, che hanno effettuato i primi accertamenti. Da quanto emerso, non risultano elementi che facciano pensare a cause violente all’origine del decesso.

Considerata la giovane età della donna e la dinamica dell’evento, la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto l’autopsia per chiarire le cause esatte della morte improvvisa.

