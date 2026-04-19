Tragedia a Vasto: Senatore Sigismondi sconvolto per l’uccisione del giovane ventunenne

Il senatore vastese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, si è mostrato profondamente sconvolto per la tragica uccisione di un giovane ventunenne avvenuta nel pomeriggio di oggi a Vasto. Attraverso un comunicato stampa, il politico esprime il suo turbamento e la sua vicinanza alla famiglia della vittima.

“Sono profondamente colpito da questa tragedia e mi stringo attorno alla famiglia della vittima – afferma Sigismondi -. Confido pienamente nell’operato celere e accurato delle forze dell’Ordine e della magistratura affinché si faccia al più presto chiarezza su questo doloroso evento”.

La notizia dell’omicidio ha sconvolto la comunità vastese, che si trova ora in lutto per la prematura perdita della giovane vita. Le autorità competenti stanno lavorando per fare luce sull’accaduto e portare i responsabili di questo tragico fatto alla giustizia.

Il senatore Sigismondi si è mostrato fiducioso nel lavoro delle forze dell’Ordine e della magistratura, augurandosi che venga fatta chiarezza al più presto sull’accaduto. La solidarietà e il cordoglio dell’intera comunità vastese si concentrano ora sulla famiglia della vittima, testimoniando la vicinanza e il sostegno in un momento così difficile.

L’ufficio stampa di Tiziana Le Donne ha diffuso il comunicato stampa del senatore, fornendo informazioni e dichiarazioni necessarie per far luce sulla tragica vicenda che ha colpito Vasto. La speranza è che la verità venga presto alla luce e che la giustizia venga fatta per il giovane ventunenne vittima di questo violento episodio.