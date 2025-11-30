- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Novembre 30, 2025
Tragedia sulla Fondovalle Sangro: tre donne morte in un frontale
Cronaca

Tragedia sulla Fondovalle Sangro: tre donne morte in un frontale

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, domenica 30 novembre 2025, lungo la strada statale 652 Fondovalle Sangro, nel territorio comunale di Atessa, in provincia di Chieti. Nel tratto in prossimità dello svincolo di Piane d’Archi, al chilometro 67+537, due utilitarie – una Fiat Panda e una Ford Fiesta – si sono scontrate frontalmente: il bilancio è di tre donne decedute, occupanti dei veicoli coinvolti.

Secondo quanto finora ricostruito, l’impatto è avvenuto intorno alle 13.30 su un tratto a scorrimento veloce particolarmente trafficato, che collega l’entroterra sangrino con la costa dei Trabocchi. La dinamica dello scontro è ancora oggetto di accertamenti da parte delle forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per chiarire con precisione la successione dei fatti e le cause che hanno portato le due auto a impattare frontalmente.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 con più ambulanze, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Atessa. Nonostante i tentativi di rianimazione e le manovre di soccorso effettuate direttamente lungo la carreggiata, per le tre donne non è stato possibile fare nulla se non constatarne il decesso. Gli operatori hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dei mezzi incidentati.

Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione delle vetture, la statale Fondovalle Sangro è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel tratto interessato, con deviazioni predisposte sulla viabilità locale. La chiusura ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione, trattandosi di un’arteria fondamentale per i collegamenti tra l’interno e la costa.

La procura competente sarà informata dell’accaduto e valuterà eventuali ulteriori approfondimenti investigativi sulla base degli elementi raccolti dai carabinieri. In queste ore l’attenzione resta concentrata sugli aspetti tecnici e sulla piena ricostruzione delle circostanze del sinistro, mentre la comunità locale è stata profondamente colpita dalla notizia delle tre vite spezzate lungo la Fondovalle Sangro.

