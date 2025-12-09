Trasacco, incidente mortale: muore 61enne

TRASACCO. Un uomo di 61 anni, F.C., è deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che collega Collelongo a Trasacco. L’uomo, meccanico molto conosciuto in paese e appassionato di auto d’epoca, viaggiava a bordo di una Fiat 500 d’epoca quando il veicolo è uscito improvvisamente di carreggiata finendo in una scarpata lungo un tratto particolarmente insidioso.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, tuttora in corso di approfondimento con rilievi tecnici e verifiche sulle condizioni del manto stradale e del mezzo, nell’incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Dopo l’uscita di strada, la vettura si è gravemente danneggiata e F.C. è rimasto incastrato nell’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Avezzano, che hanno lavorato a lungo per liberare l’uomo utilizzando attrezzature specifiche per tagliare le lamiere deformate. In contemporanea il personale sanitario del 118 ha prestato le prime cure sul luogo dell’incidente, in condizioni operative particolarmente delicate.

Le condizioni del 61enne sono apparse subito molto gravi, tanto da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento all’ospedale dell’Aquila. Nonostante i tentativi di rianimazione e le successive cure in pronto soccorso, F.C. è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle lesioni riportate.

La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito la comunità di Trasacco, dove l’uomo era stimato sia per l’attività di meccanico sia per il legame con il territorio e per la passione per le auto d’epoca. Sulla dinamica esatta dell’incidente proseguono gli accertamenti delle forze dell’ordine.