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Attualità

Trasformazione degli asili nido a Pescara: incontro CGIL sulla gestione in coprogettazione

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L’incontro sollecitato dalla Cgil sugli asili nido e, in particolare sull’avviso relativo alla gestione in coprogettazione, si terrà martedì. Lo annuncia il vice sindaco e assessore alla Pubblica istruzione Gianni Santilli in una comunicazione pervenuta oggi.

“Stiamo vivendo una fase di profonda trasformazione, legata alla apertura di quattro nuovi asili, a Pescara, realizzati con fondi Pnrr, e alla chiusura temporanea di quelli che, invece, necessitano di interventi importanti e non possono continuare ad essere utilizzati”, ha dichiarato Santilli.

Inoltre, il vice sindaco ha fatto presente che “scadono il 30 giugno gli affidamenti relativi ad alcune delle strutture attualmente fruibili”, sottolineando che “il 2026/2027 sarà un anno di transizione per ciò che riguarda la gestione”.

Santilli ha poi specificato che “come è accaduto fino ad oggi, ad occuparsi dei nidi sarà comunque il privato sociale e, ovviamente, ci muoveremo nel rispetto della legge e dei contratti”. Inoltre, ha assicurato che “non intendiamo penalizzare nessuno, anzi continuiamo a puntare a un sistema di qualità che per la prima volta non terrà fuori i bambini dagli asili nido ma accoglierà tutti, senza liste di attesa”.

L’incontro promosso dalla Cgil si preannuncia quindi come un momento importante per discutere delle novità e delle trasformazioni in atto nel sistema degli asili nido a Pescara.

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