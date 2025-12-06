Tredicesima 2025, cifre e date da ricordare

Dicembre 2025 è il mese in cui milioni di lavoratori e pensionati italiani vedono arrivare la tredicesima mensilità, un appuntamento molto atteso ma spesso non del tutto chiaro nelle sue regole. Capire a chi spetta, come si calcola e quando viene pagata – soprattutto per chi è gestito da NoiPA – aiuta a evitare sorprese quando si controlla il cedolino.

A chi spetta la tredicesima 2025

La tredicesima spetta, in linea generale, ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, con contratto a tempo indeterminato o determinato, inclusi part time, apprendisti e collaboratori domestici, secondo quanto previsto dai rispettivi contratti collettivi. Rientrano tra i destinatari anche i pensionati, che ricevono una mensilità aggiuntiva erogata dall’INPS insieme alla pensione di dicembre.

Per i pensionati, la tredicesima viene pagata nello stesso giorno dell’assegno mensile di dicembre, di norma il 1° dicembre 2025, sia per le pensioni dirette che per quelle di reversibilità. Per i lavoratori, invece, la data dipende dal datore di lavoro o, nel caso del pubblico impiego, dal calendario NoiPA.

Come si calcola: un dodicesimo al mese

Il principio di base è semplice: per ogni mese lavorato nell’anno si matura un rateo di tredicesima pari a 1/12 della mensilità di riferimento. Chi ha lavorato per tutto il 2025 ha diritto, in linea di massima, a una mensilità lorda aggiuntiva; chi ha iniziato o terminato il rapporto in corso d’anno riceve una quota proporzionata ai mesi effettivamente maturati.

Il calcolo si basa di norma sulla retribuzione “globale di fatto” dell’ultimo periodo, cioè sugli elementi fissi e continuativi dello stipendio, salvo diverse indicazioni del contratto collettivo. In pratica, di solito rientrano nel calcolo:

paga base tabellare;

eventuali scatti di anzianità;

superminimi ed elementi fissi concordati;

indennità stabili e ricorrenti previste dal CCNL.

Restano generalmente esclusi dal calcolo, salvo che il contratto preveda diversamente, gli straordinari occasionali, i premi una tantum, i bonus saltuari e le indennità legate a condizioni particolari ma non costanti. Per questo motivo l’importo della tredicesima può risultare diverso dalla normale retribuzione mensile.

Quando non si matura la tredicesima

Non tutti i periodi dell’anno contribuiscono allo stesso modo alla maturazione della tredicesima. In linea di massima, i mesi considerati “utili” sono quelli in cui il lavoratore percepisce retribuzione o è coperto da istituti che il contratto equipara al lavoro (come ferie, festività, malattia entro certi limiti, maternità obbligatoria e altri istituti tutelati).

Al contrario, nei periodi in cui non viene corrisposta retribuzione – ad esempio aspettativa non retribuita, sospensioni senza paga o assenze prolungate non coperte dal contratto – la tredicesima di solito non matura. I dettagli esatti dipendono dal singolo CCNL e dalla gestione dei vari istituti (malattia prolungata, cassa integrazione a zero ore, congedi particolari), motivo per cui è sempre opportuno verificare le regole del proprio contratto.

Tredicesima 2025 per i dipendenti pubblici: il calendario NoiPA

Per i dipendenti pubblici gestiti da NoiPA, la tredicesima 2025 segue un calendario preciso. L’accredito è previsto per lunedì 15 dicembre 2025, all’interno del cedolino ordinario di dicembre, salvo alcune eccezioni di comparto.

In pratica, per la gran parte del personale statale – scuola, ministeri, enti di ricerca, forze dell’ordine e altri comparti gestiti da NoiPA – la tredicesima sarà visibile come voce separata sullo stesso cedolino con cui viene pagato lo stipendio di dicembre. Il cedolino viene di norma pubblicato sulla piattaforma nella prima metà del mese, con importi già comprensivi della mensilità aggiuntiva.

Chi riceve la tredicesima con cedolino separato

Fanno eccezione soprattutto i dipendenti delle aziende sanitarie e ospedaliere, che in diversi casi ricevono la tredicesima tramite un cedolino aggiuntivo rispetto allo stipendio ordinario. In queste situazioni, la mensilità aggiuntiva può essere visualizzata e accreditata con un documento distinto, pur restando ancorata al calendario di metà dicembre.

In alcuni comparti possono inoltre essere previste due voci separate: una parte di tredicesima legata alle voci fisse e una quota riferita ad alcune indennità specifiche, che compaiono come righe distinte sul cedolino. Si tratta di aspetti tecnici che dipendono dall’inquadramento e dal contratto applicato, ma non modificano il diritto complessivo all’importo maturato.

Tredicesima e pensioni: quando arriva

I pensionati che percepiscono un trattamento erogato dall’INPS ricevono la tredicesima direttamente sullo stesso conto corrente o libretto su cui viene pagata la pensione ordinaria. Per il 2025, l’importo aggiuntivo è accreditato con la rata di dicembre, in genere dal 1° dicembre, in un’unica soluzione che comprende pensione mensile e tredicesima.

L’importo della tredicesima per i pensionati dipende dall’ammontare dell’assegno e dagli eventuali limiti o integrazioni previste dalla normativa (ad esempio maggiorazioni sociali o trattamenti minimi). Anche in questo caso il netto può risultare diverso rispetto alla mensilità ordinaria per effetto delle ritenute applicate.

Perché il netto della tredicesima è più basso

Molti lavoratori notano che la tredicesima netta è spesso inferiore allo stipendio mensile abituale, pur essendo calcolata su una base lorda simile. Il motivo principale è che sulla tredicesima si applicano contributi previdenziali e imposte, ma normalmente non si applicano le detrazioni per lavoro dipendente e per carichi familiari, che vengono già “consumate” nel corso dell’anno sulle dodici mensilità ordinarie.

In pratica, la base imponibile della tredicesima è tassata in modo pieno, senza il “paracadute” delle detrazioni che alleggeriscono le buste paga di gennaio-novembre, e questo si traduce in un netto più basso di quanto ci si aspetterebbe guardando solo alla cifra lorda.

Come controllare cedolino e importi

Per verificare che la tredicesima 2025 sia corretta, è utile controllare:

il numero di mesi effettivamente maturati nel corso dell’anno (compresi eventuali periodi di assunzione, cessazione o part-time);

le voci che concorrono al calcolo, confrontando la base di riferimento con le regole del proprio CCNL;

la presenza di eventuali conguagli fiscali o trattenute aggiuntive indicate nel cedolino di dicembre.

I dipendenti pubblici possono consultare in autonomia il cedolino NoiPA online, mentre i lavoratori del settore privato possono rivolgersi al proprio ufficio del personale o a un consulente del lavoro. In caso di dubbi sugli importi o sulla maturazione di alcuni periodi, è sempre consigliabile chiedere un chiarimento scritto, così da avere un riscontro puntuale sui criteri utilizzati.

In sintesi, la tredicesima 2025 resta una mensilità importante per il bilancio di fine anno, ma conoscere le regole di calcolo e le date di pagamento permette di leggerla con più consapevolezza e di interpretare correttamente le cifre che compaiono sul cedolino.