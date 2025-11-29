Tredicesima 2025: quando arriva, ecco date e modalità

La tredicesima 2025 sta per arrivare e per molti sarà la mensilità più attesa dell’anno: a beneficiarne saranno

pensionati, dipendenti pubblici e privati, con tempistiche diverse a seconda della categoria. In alcuni casi i

pagamenti partono già da lunedì 1 dicembre, in altri si concentrano tra il 10 e il 20 dicembre.

Cos’è la tredicesima e a chi spetta

La tredicesima è una mensilità aggiuntiva che spetta:

a tutti i pensionati INPS (anche titolari di pensioni ai superstiti, invalidità ecc.);

(anche titolari di pensioni ai superstiti, invalidità ecc.); ai lavoratori dipendenti pubblici ;

; ai lavoratori dipendenti privati, sia a tempo indeterminato che a termine, se il contratto collettivo lo

prevede (come avviene per la grande maggioranza dei CCNL).

L’importo, in linea di massima, corrisponde a un dodicesimo della retribuzione annua lorda per ogni mese lavorato

(o coperto da contribuzione) nell’anno: chi ha lavorato meno di dodici mesi riceve una tredicesima proporzionata.

Pensionati: tredicesima dal 1° dicembre con l’assegno

Per i pensionati le regole sono le più semplici:

la tredicesima INPS viene pagata insieme alla rata ordinaria di dicembre 2025 ;

viene pagata ; il pagamento avviene lunedì 1° dicembre 2025, primo giorno “bancabile” del mese, sia per chi accredita in banca

sia per chi accredita alle Poste.

Poste Italiane ha confermato che, in tutti gli uffici postali, dal 1° dicembre saranno in pagamento le pensioni

comprensive di tredicesima, con queste modalità:

chi ha scelto l’ accredito su Libretto di Risparmio , Conto BancoPosta o

Postepay Evolution troverà la somma disponibile da lunedì 1;

su , o troverà la somma disponibile da lunedì 1; chi ritira la pensione in contanti allo sportello seguirà il consueto scaglionamento alfabetico

nei giorni successivi, per evitare code eccessive.

L’INPS ha ricordato che:

la pensione di dicembre è spesso una “maxi rata” perché include, oltre alla tredicesima, conguagli fiscali,

eventuali rimborsi 730 e, per chi ne ha diritto, alcune somme aggiuntive;

perché include, oltre alla tredicesima, conguagli fiscali, eventuali rimborsi 730 e, per chi ne ha diritto, alcune somme aggiuntive; il pagamento in contanti è consentito solo se l’importo complessivo non supera i 1.000 euro netti; oltre questa

soglia è obbligatorio un conto o libretto.

Dipendenti pubblici: tredicesima tra il 12 e il 16 dicembre

Per la Pubblica Amministrazione, la tredicesima 2025 viaggia con lo stipendio di dicembre e

segue il calendario NoiPA. Le indicazioni attese parlano di:

primi accrediti a partire da venerdì 12 dicembre 2025 per alcuni comparti statali;

per alcuni comparti statali; ulteriori mandati tra 13 e 16 dicembre, a seconda dell’amministrazione di appartenenza (docenti, ATA,

ministeri, enti, forze dell’ordine, ecc.).

In pratica, per i dipendenti pubblici:

stipendio di dicembre e tredicesima arrivano insieme , in un’unica busta paga;

, in un’unica busta paga; gli importi sono visibili in anticipo sul cedolino NoiPA di dicembre, consultabile nell’area riservata.

Dipendenti privati: niente data unica, ma sempre prima di Natale

Nel settore privato non esiste una data uguale per tutti: contano il contratto collettivo e le

prassi aziendali. In generale:

molti lavoratori ricevono la tredicesima tra il 10 e il 15 dicembre 2025 ;

; in altri casi la mensilità aggiuntiva arriva tra il 15 e il 24 dicembre ;

; in ogni caso il pagamento deve avvenire prima delle festività natalizie, salvo accordi diversi previsti dal CCNL

o da intese aziendali.

In alcuni comparti (commercio, turismo, metalmeccanici, edilizia, ecc.) il contratto può specificare nel dettaglio:

se la tredicesima viene pagata in unica soluzione ;

; se viene maturata mese per mese e accantonata;

e accantonata; se esistono premi o bonus di fine anno collegati alla produttività, distinti dalla tredicesima ma spesso erogati

nello stesso periodo.

Come si calcola l’importo: regole base

Pur con differenze tra contratti, il meccanismo generale è questo:

si prende la retribuzione lorda mensile di riferimento (di solito quella di dicembre o la media delle mensilità

utili);

(di solito quella di dicembre o la media delle mensilità utili); si divide per 12 e si moltiplica per il numero di mesi lavorati nell’anno;

e si moltiplica per il numero di nell’anno; i periodi con assenze non retribuite (alcuni congedi non pagati, aspettativa ecc.) possono ridurre la quota

maturata.

Per i pensionati, invece, l’importo della tredicesima è legato:

al valore della pensione mensile ;

; agli anni di contribuzione e al tipo di trattamento;

e al tipo di trattamento; alle eventuali integrazioni al minimo e a specifiche maggiorazioni sociali.

Resta in vigore anche il cosiddetto “bonus tredicesima” per alcune fasce di reddito più basso, riconosciuto in

forma di agevolazione fiscale o somma aggiuntiva: per verificarne l’eventuale spettanza è consigliabile controllare il proprio

cedolino o rivolgersi a un consulente o a un CAF.

Cosa conviene fare adesso

Con le date ormai definite, qualche accorgimento pratico può aiutare a gestire al meglio la tredicesima 2025:

controllare il cedolino (NoiPA, busta paga o pensione) appena disponibile, per verificare importo e trattenute;

(NoiPA, busta paga o pensione) appena disponibile, per verificare importo e trattenute; evitare di considerare la tredicesima come “extra puro”: ha già dentro imposte e conguagli, quindi l’importo netto può essere

inferiore alle aspettative;

inferiore alle aspettative; pianificare in anticipo spese fisse, rate e acquisti di fine anno , così da non trovarsi senza liquidità a

gennaio;

, così da non trovarsi senza liquidità a gennaio; in caso di dubbi (sull’importo o sulla data di accredito) chiedere chiarimenti a

ufficio del personale, patronato o CAF.

In sintesi, per il 2025 la tredicesima arriverà:

dal 1° dicembre per i pensionati , insieme alla pensione;

per i , insieme alla pensione; tra il 12 e il 16 dicembre per la maggior parte dei dipendenti pubblici ;

per la maggior parte dei ; tra il 10 e il 24 dicembre per i dipendenti privati, in base al contratto.

Con queste date in mente, la “gratifica natalizia” smette di essere un’incognita e diventa qualcosa che si può pianificare,

sfruttando al meglio il respiro economico che porta con sé a fine anno.