sabato, Novembre 29, 2025
Tredicesima 2025: quando arriva, ecco date e modalità
Notizie Italia

Tredicesima 2025: quando arriva, ecco date e modalità

La tredicesima 2025 sta per arrivare e per molti sarà la mensilità più attesa dell’anno: a beneficiarne saranno
pensionati, dipendenti pubblici e privati, con tempistiche diverse a seconda della categoria. In alcuni casi i
pagamenti partono già da lunedì 1 dicembre, in altri si concentrano tra il 10 e il 20 dicembre.

Cos’è la tredicesima e a chi spetta

La tredicesima è una mensilità aggiuntiva che spetta:

  • a tutti i pensionati INPS (anche titolari di pensioni ai superstiti, invalidità ecc.);
  • ai lavoratori dipendenti pubblici;
  • ai lavoratori dipendenti privati, sia a tempo indeterminato che a termine, se il contratto collettivo lo
    prevede (come avviene per la grande maggioranza dei CCNL).

L’importo, in linea di massima, corrisponde a un dodicesimo della retribuzione annua lorda per ogni mese lavorato
(o coperto da contribuzione) nell’anno: chi ha lavorato meno di dodici mesi riceve una tredicesima proporzionata.

Pensionati: tredicesima dal 1° dicembre con l’assegno

Per i pensionati le regole sono le più semplici:

  • la tredicesima INPS viene pagata insieme alla rata ordinaria di dicembre 2025;
  • il pagamento avviene lunedì 1° dicembre 2025, primo giorno “bancabile” del mese, sia per chi accredita in banca
    sia per chi accredita alle Poste.

Poste Italiane ha confermato che, in tutti gli uffici postali, dal 1° dicembre saranno in pagamento le pensioni
comprensive di tredicesima, con queste modalità:

  • chi ha scelto l’accredito su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o
    Postepay Evolution troverà la somma disponibile da lunedì 1;
  • chi ritira la pensione in contanti allo sportello seguirà il consueto scaglionamento alfabetico
    nei giorni successivi, per evitare code eccessive.

L’INPS ha ricordato che:

  • la pensione di dicembre è spesso una “maxi rata” perché include, oltre alla tredicesima, conguagli fiscali,
    eventuali rimborsi 730 e, per chi ne ha diritto, alcune somme aggiuntive;
  • il pagamento in contanti è consentito solo se l’importo complessivo non supera i 1.000 euro netti; oltre questa
    soglia è obbligatorio un conto o libretto.

Dipendenti pubblici: tredicesima tra il 12 e il 16 dicembre

Per la Pubblica Amministrazione, la tredicesima 2025 viaggia con lo stipendio di dicembre e
segue il calendario NoiPA. Le indicazioni attese parlano di:

  • primi accrediti a partire da venerdì 12 dicembre 2025 per alcuni comparti statali;
  • ulteriori mandati tra 13 e 16 dicembre, a seconda dell’amministrazione di appartenenza (docenti, ATA,
    ministeri, enti, forze dell’ordine, ecc.).

In pratica, per i dipendenti pubblici:

  • stipendio di dicembre e tredicesima arrivano insieme, in un’unica busta paga;
  • gli importi sono visibili in anticipo sul cedolino NoiPA di dicembre, consultabile nell’area riservata.

Dipendenti privati: niente data unica, ma sempre prima di Natale

Nel settore privato non esiste una data uguale per tutti: contano il contratto collettivo e le
prassi aziendali. In generale:

  • molti lavoratori ricevono la tredicesima tra il 10 e il 15 dicembre 2025;
  • in altri casi la mensilità aggiuntiva arriva tra il 15 e il 24 dicembre;
  • in ogni caso il pagamento deve avvenire prima delle festività natalizie, salvo accordi diversi previsti dal CCNL
    o da intese aziendali.

In alcuni comparti (commercio, turismo, metalmeccanici, edilizia, ecc.) il contratto può specificare nel dettaglio:

  • se la tredicesima viene pagata in unica soluzione;
  • se viene maturata mese per mese e accantonata;
  • se esistono premi o bonus di fine anno collegati alla produttività, distinti dalla tredicesima ma spesso erogati
    nello stesso periodo.

Come si calcola l’importo: regole base

Pur con differenze tra contratti, il meccanismo generale è questo:

  • si prende la retribuzione lorda mensile di riferimento (di solito quella di dicembre o la media delle mensilità
    utili);
  • si divide per 12 e si moltiplica per il numero di mesi lavorati nell’anno;
  • i periodi con assenze non retribuite (alcuni congedi non pagati, aspettativa ecc.) possono ridurre la quota
    maturata.

Per i pensionati, invece, l’importo della tredicesima è legato:

  • al valore della pensione mensile;
  • agli anni di contribuzione e al tipo di trattamento;
  • alle eventuali integrazioni al minimo e a specifiche maggiorazioni sociali.

Resta in vigore anche il cosiddetto “bonus tredicesima” per alcune fasce di reddito più basso, riconosciuto in
forma di agevolazione fiscale o somma aggiuntiva: per verificarne l’eventuale spettanza è consigliabile controllare il proprio
cedolino o rivolgersi a un consulente o a un CAF.

Cosa conviene fare adesso

Con le date ormai definite, qualche accorgimento pratico può aiutare a gestire al meglio la tredicesima 2025:

  • controllare il cedolino (NoiPA, busta paga o pensione) appena disponibile, per verificare importo e trattenute;
  • evitare di considerare la tredicesima come “extra puro”: ha già dentro imposte e conguagli, quindi l’importo netto può essere
    inferiore alle aspettative;
  • pianificare in anticipo spese fisse, rate e acquisti di fine anno, così da non trovarsi senza liquidità a
    gennaio;
  • in caso di dubbi (sull’importo o sulla data di accredito) chiedere chiarimenti a
    ufficio del personale, patronato o CAF.

In sintesi, per il 2025 la tredicesima arriverà:

  • dal 1° dicembre per i pensionati, insieme alla pensione;
  • tra il 12 e il 16 dicembre per la maggior parte dei dipendenti pubblici;
  • tra il 10 e il 24 dicembre per i dipendenti privati, in base al contratto.

Con queste date in mente, la “gratifica natalizia” smette di essere un’incognita e diventa qualcosa che si può pianificare,
sfruttando al meglio il respiro economico che porta con sé a fine anno.

