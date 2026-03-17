Trekking24.it: il nuovo ecommerce italiano dedicato all’outdoor

Il trekking in Italia cresce ogni anno, e con esso anche il mercato digitale dell’attrezzatura outdoor, che rende più semplice prepararsi a escursioni di ogni tipo.

Negli ultimi anni l’interesse per le attività all’aria aperta è cresciuto in maniera significativa in tutta Italia. Sempre più persone scelgono di trascorrere il proprio tempo libero immersi nella natura, tra sentieri di montagna, parchi naturali e percorsi escursionistici. Il trekking, in particolare, è diventato una delle attività outdoor più praticate, grazie alla sua accessibilità e alla possibilità di adattarsi a diversi livelli di esperienza.

A confermare questa tendenza sono anche i numeri del turismo lento: secondo un recente report sui cammini italiani, nel 2024 sono stati registrati oltre 1,4 milioni di pernottamenti lungo i principali percorsi escursionistici del Paese, con quasi 200 mila camminatori coinvolti, dati che confermano una crescita costante del settore.

Parallelamente alla crescita di questo fenomeno, si è sviluppato anche un mercato digitale sempre più ampio dedicato all’attrezzatura da escursionismo. Oggi gli appassionati possono acquistare online tutto il necessario per le proprie avventure: dai sacchi a pelo alle tende da campeggio, passando per accessori tecnici e abbigliamento specifico.

In questo contesto si inserisce Trekking24.it , un nuovo ecommerce italiano dedicato al mondo dell’outdoor. Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire un’ampia gamma di articoli da montagna a prezzi accessibili, rivolgendosi a un pubblico eterogeneo che include trekker, hiker e campeggiatori.

L’Abruzzo, una delle capitali italiane del trekking

Se il trekking sta vivendo una fase di forte crescita in tutta Italia, l’Abruzzo rappresenta uno dei territori simbolo di questa tendenza. Conosciuta come la “Regione Verde d’Europa”, l’Abruzzo offre un patrimonio naturalistico tra i più ricchi del Paese, caratterizzato da parchi nazionali, riserve naturali e una rete estesa di sentieri escursionistici.

Il territorio abruzzese ospita infatti tre parchi nazionali — il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, il Parco Nazionale della Majella e il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga — oltre a numerose aree protette regionali che attirano ogni anno migliaia di escursionisti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Dai percorsi ad alta quota del Gran Sasso ai sentieri panoramici della Majella, fino agli itinerari naturalistici che attraversano borghi e vallate interne, l’Abruzzo rappresenta una destinazione ideale sia per trekker esperti sia per chi desidera avvicinarsi per la prima volta all’escursionismo.

Negli ultimi anni, inoltre, la maggiore attenzione verso il turismo sostenibile e lento ha contribuito a valorizzare ulteriormente i cammini e le esperienze outdoor locali, favorendo lo sviluppo di un pubblico sempre più ampio di appassionati di hiking e campeggio.

Alla luce di ciò, l’interesse verso equipaggiamento tecnico e accessori per l’escursionismo è aumentato in modo significativo, riflettendo una trasformazione culturale che vede sempre più persone scegliere la natura come spazio privilegiato per il tempo libero e il benessere personale.

Il crescente bisogno di attrezzatura tecnica per l’outdoor

L’aumento del numero di escursionisti e appassionati di attività all’aria aperta ha portato con sé anche una maggiore attenzione verso l’attrezzatura tecnica. Se un tempo il trekking era spesso associato a un equipaggiamento essenziale, oggi molte più persone scelgono di affrontare le proprie escursioni con strumenti specifici pensati per migliorare comfort, sicurezza e autonomia.

Dai bastoncini da trekking alle tende leggere, l’equipaggiamento outdoor è diventato parte integrante dell’esperienza escursionistica. La diffusione di cammini di più giorni e di esperienze immersive nella natura ha infatti aumentato la richiesta di prodotti pratici, resistenti e facilmente trasportabili.

Anche in regioni fortemente vocate all’escursionismo come l’Abruzzo, la crescita del turismo lento e delle attività outdoor ha contribuito a consolidare un mercato sempre più dinamico legato all’attrezzatura tecnica. Gli appassionati cercano oggi soluzioni affidabili e accessibili, capaci di accompagnarli sia nelle escursioni giornaliere sia nelle esperienze di campeggio più strutturate.

Parallelamente, è cambiato anche il modo di acquistare questi prodotti: accanto ai negozi specializzati tradizionali, sempre più utenti scelgono piattaforme online che consentono di confrontare facilmente le opzioni disponibili e ricevere l’attrezzatura direttamente a casa.

Un mercato in evoluzione tra negozi specializzati ed ecommerce

Con l’aumento degli appassionati di trekking e attività outdoor, anche il mercato dell’attrezzatura dedicata all’escursionismo ha conosciuto negli ultimi anni una fase di trasformazione. Accanto ai tradizionali negozi specializzati presenti nelle città e nelle località di montagna, si stanno affermando sempre più negozi digitali dedicati al mondo dell’outdoor.

L’ecommerce ha infatti reso più semplice per molti appassionati accedere a una vasta gamma di prodotti tecnici, spesso difficili da trovare nei punti vendita fisici più piccoli. La possibilità di consultare cataloghi online, confrontare caratteristiche e ricevere l’attrezzatura direttamente a casa rappresenta oggi un’opzione apprezzata da chi pratica trekking, hiking o campeggio.

Questo fenomeno riguarda un pubblico molto ampio: non solo escursionisti esperti, ma anche persone che si avvicinano per la prima volta alle attività outdoor e che cercano strumenti affidabili per iniziare a esplorare sentieri e percorsi naturalistici.

È proprio all’interno di questo scenario che nascono nuovi progetti digitali dedicati all’attrezzatura outdoor. Tra questi c’è anche Trekking24.it, uno shop italiano pensato per offrire una selezione di prodotti dedicati agli appassionati di outdoor. Tra gli articoli disponibili ci sono ad esempio zaini e tende per escursioni, fornelli portatili e torce, bastoncini e persino orologi specificamente pensati per il trekking: strumenti utili per affrontare con sicurezza e autonomia le escursioni in montagna.

Questo tipo di piattaforme dimostra come il mondo dell’outdoor stia evolvendo, integrando la tradizione dei negozi fisici con le opportunità offerte dal digitale, e permettendo a un numero sempre maggiore di appassionati di accedere facilmente l’equipaggiamento necessario per vivere al meglio la propria passione per la natura.

Il trekking e le attività outdoor continuano a crescere in Italia, unendo passione per la natura, benessere fisico e scoperta del territorio. L’Abruzzo, con i suoi parchi nazionali, sentieri panoramici e borghi storici, resta una delle destinazioni più amate dai trekker di ogni livello.

Allo stesso tempo, l’evoluzione del mercato dell’attrezzatura per la montagna dimostra come l’innovazione digitale stia cambiando le abitudini degli appassionati. In un Paese dove sempre più persone scelgono di vivere esperienze all’aria aperta, l’outdoor diventa non solo una passione, ma un vero e proprio stile di vita, capace di coniugare tecnologia, sostenibilità e amore per i paesaggi naturali italiani.