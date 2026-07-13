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Treviso: la Marca sempre più apprezzata dai turisti

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La città di Treviso è al centro dell’attenzione in queste ore, essendo uno dei temi più ricercati online e in cima ai trend sui motori di ricerca. La Fondazione Dmo sottolinea come Treviso stia diventando una destinazione sempre più ambita dai turisti, trainando l’interesse anche verso le colline circostanti e il Monte Grappa.

Secondo Federalberghi, la crescita del turismo è evidente, con un milione di arrivi registrati nella regione. Tuttavia, le sfide non mancano, a partire dalla necessità di trovare personale qualificato per soddisfare la domanda crescente.

Questa tendenza positiva conferma il ruolo di Treviso come polo attrattivo per visitatori provenienti da ogni parte del mondo. Per ulteriori approfondimenti su questo argomento di grande rilevanza, è possibile consultare le fonti online disponibili.

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