Trieste: previste temperature record

Il tema del meteo a Trieste è al centro dell’attenzione in queste ore, con previsioni che indicano una nuova ondata di caldo record in Italia. La traiettoria a “C” dell’anticiclone Africano e il movimento in senso orario da Sud stanno influenzando il clima nel nostro Paese, dividendo l’Italia in due e portando temperature estreme. Le previsioni meteo parlano di picchi fino a 41°C, con Sardegna e Centro-Sud nel mirino.

La situazione è in continuo aggiornamento e la notizia è tra i top trend sui motori di ricerca. Per ulteriori dettagli e approfondimenti, è possibile consultare le fonti online per restare sempre informati sulla situazione meteorologica in Italia.