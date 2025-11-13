- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Novembre 13, 2025
Attualità

Trignina. Bocchino (Lega): Mit e Anas al lavoro per accelerare i tempi e garantire sicurezza e sviluppo

Trignina. Bocchino (Lega): Mit e Anas al lavoro per accelerare i tempi e garantire sicurezza e sviluppo “Quello di oggi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato un altro passaggio importante per il futuro della Trignina. MIT e Anas stanno lavorando per superare i rallentamenti burocratici e arrivare quanto prima all’avvio degli interventi”. Così *Sabrina Bocchino*, vice coordinatore regionale della Lega, presente al secondo incontro del tavolo tecnico permanente dedicato al potenziamento e alla messa in sicurezza della Strada Statale 650 “Trignina”. “Il Ministero, che continua a dimostrare grande attenzione, – prosegue Bocchino – ha confermato la piena volontà di garantire lavori di messa in sicurezza, potenziamento e maggiore manutenzione di un’arteria strategica, che collega l’Adriatico al Tirreno. Un’infrastruttura fondamentale per la mobilità e lo sviluppo dei territori. Durante l’incontro è stato illustrato il documento tecnico redatto da Uniontrasporti, che evidenzia il ruolo cruciale della Trignina nella rete est-ovest del Paese. Migliorare quest’asse – sottolinea – significa rafforzare la competitività e garantire sicurezza per oltre 320 mila imprese operative tra Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. All’interno del contratto di programma con Anas sono previsti, ricordo, inoltre 190 milioni di euro specificamente destinati alla SS 650. Stiamo procedendo nella direzione giusta. L’obiettivo comune – conclude – è uno solo: accelerare i tempi e garantire infrastrutture sicure ed efficienti al servizio dei cittadini e dei nostri territori”.

